'괴물' 홀란드에게 당근과 채찍을 든 '맨시티의 전설'

[스포츠조선 최만식 기자] '당근일까, 채찍일까.'세계적인 축구스타 엘링 홀란드의 맨체스터 시티 이적에 대한 '전설'의 평가를 두고 엇갈린 해석이 나와 눈길을 끈다.영국 현지 매체들이 맨시티의 전설 세르히오 아구에로(34)가 홀란드의 영입에 관한 인터뷰를 전하면서 '당근(칭찬)'을 부각하는 한편, '채찍(경고)' 메시지에 방점을 둔 것으로 나타났다.아르헨티나 국가대표 출신 아구에로는 맨시티 역대 최다 득점 기록을 보유한 레전드이자, 잉글랜드 프리미어리그의 '인플루언서'로 통한다.맨시티는 최근 이적료 5100만파운드(약 802억원), 계약기간 5년의 조건으로 '괴물공격수' 홀란드를 영입했다. 2000년생 스트라이커 홀란드는 세계가 주목해 온 역대급 축구 유망주다. 1m94-88kg 괴물 피지컬에 완벽한 기술력을 장착한 어린 선수로 16세 때인 2016년 노르웨이 2부리그 브뤼네에서 프로 커리어를 시작한 후 폭풍성장을 거듭했다. 2019~2020시즌 오스트리아리그 잘츠부르크에서 리그 14경기 16골의 괴력을 뽐냈고, 유럽챔피언스리그 6경기에서 8골-1도움을 기록하며 빅클럽들에 확실한 눈도장을 찍었다. 이후 2019~2020시즌 도르트문트로 이적, 15경기 13골을 기록했고, 2020~2021시즌 28경기 27골을 기록했다. 부상으로 24경기 출전에 그친 올해도 22골을 터뜨리며 변함없는 파괴력을 보여주고 있다.이번 시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 우승의 숙원을 달성하지 못한 맨시티는 다음 시즌 우승을 타깃으로 삼고 홀란드를 영입했다. 맨시티의 역대급 영입을 놓고 레전드 아구에로의 반응이 궁금해지는 건 언론계의 인지상정. 이에 각종 매체와의 인터뷰를 통해 아구에로가 입을 열었다.대다수 영국 매체들은 아구에로가 홀란드를 자신의 후계자로 인정했다는 점을 강조했다. 아구에로는 홀란드에 대해 "정말 좋은 영입이라고 생각한다. 팀 득점에 엄청난 기여를 할 것이다. 홀란드가 수많은 골을 넣기를 바란다"라며 "프리미어리그에 적응하는 것은 시간이 걸릴 수도 있다. 그러나 홀란드가 잘 해낼 것이라고 확신한다"라고 덕담을 건넸다.이런 가운데 영국 '데일리 스타'는 '아구에로가 홀란드에게 경고했다(Sergio Aguero warns Man City new boy Erling Haaland adapting to Prem will take "some time")'라는 다소 자극적인 제목을 앞세워 아구에로의 발언을 재해석했다.'데일리 스타'는 타 매체에서 보도한 아구에로의 찬사를 소개하면서도 "그러나 축구는 팀으로 하는 것이고, 선수 개인에 의한 것이 아니다. 적응하는데 시간이 필요하다"라고 덧붙인 발언을 주목했다.'데일리 스타'는 '아구에로가 펩 과르디올라 감독의 플레이 스타일에 적응할 시간이 필요할 수 있으므로 맨시티 팬들에게도 홀란드의 새로운 영입에 대해 인내심을 갖고 지켜봐 줄 것을 촉구했다'면서 '홀란드가 프리미어리그의 빠른 축구에 적응하는데 시간이 걸릴 수 있다는 경고도 했다'고 보도했다.팬들의 기대가 상당한 가운데 UCL 제패를 목표로 하는 만큼 홀란드에게 강한 압박이 쏟아질 게 불가피하지만 부담을 느끼지 않도록 주변에서 참아줘야 한다는 게 '데일리 스타'의 해석이다.최만식 기자 cms@sportschosun.com