'SON 득점왕 적신호' 토트넘 콩테 감독 충격 선언 "득점왕 아닌 팀 우선. PK는 케인이 찬다"

[스포츠조선 류동혁 기자] "PK는 해리 케인이 찬다"영국 더 미러지는 22일(이하 한국시각) '개인적 목표 이전에 팀 목표가 가장 중요하다. 해리 케인이 킥(페널티킥)을 차야 한다. 만약 기회가 생기면, 케인이 무조건 찬다(Before (personal interest) there is the interest of the team and Harry Kane is our player who has to kick. If there is this opportunity Kane has to kick)'고 토트넘 안토니오 콩테 감독의 말을 보도했다.더 미러지는 '손흥민의 골든 부츠 추격 속에서 안토니오 콩테의 나쁜 소식이 전해졌다'고 보도했다.토트넘은 1경기가 남았다. 23일 영국 노리치 캐로 로드에서 노리치시티와 2021~2022 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 최종라운드를 치른다. 강등이 확정된 리그 최하위 노리치다. 토트넘은 극적으로 4위에 올라섰다. 챔피언스리그 티켓을 거머쥘 수 있는 마지노선 순위다.21승5무11패로 승점 68점을 기록 중이다. 아스널은 21승 3무13패로 66점. 4위를 차지하기에 매우 유리한 고지를 선점했다. 노리치전에서 승리를 거두면 아스널전 결과에 상관없이 4위를 차지, 다음 시즌 챔피언스리그에 출전할 수 있다. 하지만, 패하면 5위로 떨어질 가능성이 높다.손흥민은 21골을 기록 중이다. EPL 득점 선두는 모하메드 살라다. 22골로 1골 차다. 충분히 따라잡을 수 있다. 최근 페이스는 손흥민이 확실히 좋고, 약체 노리치 전에서 대량 득점을 노릴 수도 있다.단, 손흥민은 페널티킥 득점이 없다. 골의 순도는 높다. 마지막 경기에서 득점왕 경쟁을 위해 페널티킥을 손흥민에게 맡길 수도 있다는 전망도 있었다.하지만, 세계적 명장 콩테 감독은 승부에서 냉정했다.그는 현지 매체와의 인터뷰에서 'PK는 케인의 것'이라는 점을 분명히 했다. 그는 "EPL은 어떤 일이 일어날 지 모른다. 집중하지 않는 순간, 패할 수 있다. 정신적으로 많은 노력을 기울어야 한다"고 했다.노리치를 만만하게 생각하고, 손흥민의 득점왕 경쟁을 위해 팀에 어설픈 변화를 주는 것은 안된다는 의미.그는 "손흥민의 득점왕 경쟁은 기쁘다. 그는 충분히 그(득점왕) 자격을 얻을 수 있다. 단, (나의) 첫번째 관심은 개인 목표가 아닌 팀 목표다. 손흥민의 득점왕과 우리의 목표(4위)를 선택하도록 요청하면 어느 것이 내 대답인지 알 수 있다. 또한 나는 소니의 대답도 안다"고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com