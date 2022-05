K리그, 해양 환경 보호 '아디다스 런 포 더 오션 위크' 진행

[스포츠조선 김성원 기자]K리그와 아디다스가 해양 환경 보호를 위해 함께 뛴다한국프로축구연맹은 K리그 공식 후원사 아디다스가 진행하는 러닝 이벤트 '런포더오션(Run For The Oceans)'의 파트너로 참여한다.'런포더오션'은 2017년부터 아디다스와 해양 환경 보호 단체 팔리(Parley for the Oceans)가 함께 진행하고 있는 글로벌 해양 환경 보호 캠페인이다. 스포츠를 통해 누구나 환경 보호에 쉽게 동참할 수 있도록 하는 취지로, 매년 '세계 해양의 날(6월 8일)'이 있는 주간에 진행된다.올해 '런포더오션'은 러닝, 테니스, 축구 등 다양한 스포츠를 통해 누구나 쉽게 해양 환경 보호에 동참할 수 있도록 기획됐다. 아디다스 러닝 앱에서 10분 운동 시 아디다스와 팔리가 해안가에 버려진 페트병 1개 무게의 플라스틱 쓰레기를 수거하는 방식이다.K리그는 'K리그 X 아디다스 런포더오션 위크'를 통해 이번 캠페인에 동참한다. 28일과 29일 열리는 K리그1 15라운드 6경기와 K리그2 18라운드 5경기에 뛴 선수들의 출전시간 합계가 K리그의 '런포더오션' 캠페인 참여 시간으로 계산된다.합산된 시간은 아디다스 러닝 앱 운동 시간과 동일한 방식으로 해안가 플라스틱 쓰레기 수거에 적용되며, 연맹 공식 SNS 채널과 K리그1, 2 경기장 전광판을 통해 결과를 알릴 예정이다.구자철(제주), 조현우 원두재(이상 울산) 등 K리거들이 '런포더오션' 캠페인을 알리고 참여를 독려하기 위해 홍보에 나선다. 또 연맹과 아디다스는 아디다스 러닝 앱을 통한 별도 이벤트를 진행할 계획이다. 이벤트 당첨자에게는 기념 티셔츠, 컵, 메달로 구성된 '런포더오션' 패키지가 증정된다.아디다스의 '런포더오션'은 누구나 참여 가능하며, 프로그램에 대한 자세한 내용은 아디다스 공식 홈페이지 및 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다. 김성원 기자 newsme@sportschosun.com