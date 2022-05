"기침엔 꿀·버드나무잎 우려라"…北, 1호약품·민간요법 총동원

(서울=연합뉴스) 북한 평양의 현대식 병원인 김만유병원 리룡수 과장은 15일 조선중앙TV에 출연해 항생제와 해열제 사용법 등 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대처법을 상세히 소개했다. [조선중앙TV 화면] 2022.5.15 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] nkphoto@yna.co.kr