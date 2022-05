[런던(영국)=이건 스포츠조선닷컴 기자]손흥민(토트넘)이 트위터를 오픈했다. 2시간만에 팔로워가 12만명을 넘겼다.손흥민은 3일 오후(현지시각) 트위터에 계정을 만들었다. 그리고 'hi everyone this is the real me, excited to open my twitter!! 안녕하세요, 손흥민입니다. 드디어 저의 공식 트위터를 오픈하게 되었습니다! 앞으로 이 곳에서 더 즐겁고 행복한 소식들로 팬 여러분들과 함께 할 수 있었으면 좋겠습니다:) 많이 기대해주세요'라는 글을 올렸다.반응은 폭발적이었다. 개설하자마자 트위터 사용자들이 몰려들었다. 현재 12만명을 넘겼다. 한국이 아침 시간인지라 더욱 많은 사람들이 몰려들 것으로 보인다. 트위터의 스포츠 계정은 손흥민의 트위터 계정 오픈을 홍보하기도 했다. 또한 염소(goat)를 형상화한 동영상과 함께 손흥민의 육성 메시지를 싣기도 했다. 염소는 goat로 'The Greatest Of All Time' 즉 역사상 최고라는 의미를 담고 있기도 하다.