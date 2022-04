국립감염병연구소·美 국립알레르기감염병연구소, 신·변종 감염병 연구 협력의향서 체결

질병관리청 국립보건연구원 국립감염병연구소가 미국 국립알레르기감염병연구소(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)와 신·변종 감염병에 대한 연구개발 협력 강화를 위한 협력의향서(LOI, Letter of Intent)를 체결했다.지난 26일 진행된 의향서 체결은 지난해 한국-미국 국립감염병연구소 간 협력 의향 서신 교환에 따른 후속 조치다. 양 기관은 코로나19와 같은 신종 감염병에 대한 백신 개발 및 치료제 분야 연구를 우선적으로 추진하기로 하고, 양국의 연구자들이 참여할 수 있는 국제 공동연구, 인력교류 및 공동심포지엄 개최 등을 추진해 나가기로 했다. 현재 양측이 논의하고 있는 코로나19 치료제 개발 및 임상 연구, 결핵 진단 및 치료평가 연구, 라임병 등 매개체 전파 질환에 대한 진단법 개선, 신종 감염병에 대한 글로벌 감시 및 선제적 대응을 위한 연구 등을 우선적으로 공동으로 추진할 계획이다.이날 체결식에서는 신속한 신·변종 감염병 대응·대비를 위한 양 기관 간 공동연구 주제선정 및 세부 추진방안에 대해 논의가 진행됐으며, 특히 미국 측에서 제안한 '신종 및 알려진 바이러스에 대한 면역반응 평가정보를 통해 진단, 치료제, 백신 개발을 위한 선제적 판데믹 대응 프로그램'에 적극 참여할 계획이다.김소형기자 compact@sportschosun.com