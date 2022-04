"글레이저 가문 아웃" 시위, 맨유 팬들 64년 전과 같은 치욕에 뿔났다

[스포츠조선 김진회 기자] 맨유 팬들이 처참한 성적에 제대로 뿔났다.소수의 팬들은 시위로 맞섰다. 15일(한국시각) 영국 타블로이드지 더 선에 따르면, 30여명의 팬들은 맨유 캐링턴 훈련장 주변에 모여 구단주 글레이저 일가의 매각을 요구했다.일부 팬들은 '치욕적이다. 1958년 유니폼을 입을 수 없다(Disgrace Not Fit To Wear The Shirt 1958)'라고 쓴 플래카드를 펼쳤다.홍염을 터뜨리며 시위에 참여한 또 다른 팬들은 '글레이저 가문 나가라(GLAZERS OUT)'는 문구가 담긴 플래카드를 꺼내들었다.이번 시위로 인해 경찰까지 출동했지만, 팬들의 과격한 행동은 없었던 것으로 알려졌다.맨유는 잉글랜드 프리미어리그에서 20차례나 우승 트로피를 들어올린 명문 팀이다. 그러나 1957~1958시즌 9위에 머물며 치욕을 맛봤다. 팬들은 64년 전과 같은 굴욕을 당할 수 없다는 의지의 표명으로 시위를 택한 것.맨유는 15일 현재 7위(14승9무8패·승점 51)에 처져있다. 물론 6위 웨스트햄과 승점 동률을 기록 중이고, 5위 아스널과도 승점 3점차에 불과하다. 남은 7경기에서 순위를 끌어올릴 수 있는 기회는 남아있다.다만 크리스티아누 호날두, 폴 포그바, 에딘손 카바니, 제이든 산초, 해리 맥과이어, 다비드 데헤아 등 슈퍼스타들을 모아놓고도 부진한 성적을 올리는 것에 대해 팬들이 납득하지 못하고 있다. 때문에 구단 운영의 맨 꼭대기에 있는 글레이저 가문에게 비난의 화살을 쏘고 있는 것.맨유 구단은 사실상 내년 시즌부터 재도약을 구상하고 있다. 현재 맨유를 이끌고 있는 랄프 랑닉 임시 감독은 고문 역할로 빠지고 에릭 텐 하흐 아약스 감독을 선임하면서 환골탈태를 꿈꾸고 있다.하지만 당장의 성과도 바라는 팬들은 오는 16일 영국 맨체스터 올드트래포드에서 열릴 노리치시티전에서도 시위를 이어갈 예정이다. 김진회 기자 manu35@sportschosun.com