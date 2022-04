'비상'을 다짐하고 있는 한화 이글스가 8일부터 10일까지 대전구장에서 열리는 KT 위즈와의 홈 개막 시리즈 때 의미있는 이벤트를 진행한다. 이번 시즌 슬로건 'OUR TIME HAS COME' 테마에 맞춰, 3일간 매일 퍼포먼스를 선보인다.첫날에는 클리닝 타임에 '불꽃 폭포 퍼포먼스'를 연출한다. 카운트 다운 오프닝 영상 상영 후 불꽃 폭포 퍼포먼스가 이어진다.9일에는 경기 종료 후 '도약'을 주제로 한 '드론쇼'를 준비했다. 최근 2년 연속 꼴찌, 어두운 기운을 몰아내겠다는 '도약의 의지'를 담았다. 지난 해 한화는 레전드 김태균 은퇴식 때 150대의 드론을 동원해 퍼포먼스로 펼친 바 있다.10일에는 공군 특수비행팀 '블랙이글스 에어쇼'가 경기 시작 20분 전인 오후 1시 40분부터, 대전구장 상공에서 펼쳐진다. 팬을 위한 스페셜 이벤트다.또 LPGA 명예의 전당에 헌액된 박세리 여자골프 국가대표팀 감독이 개막전 시구를 한다.민창기 기자 huelva@sportschosun.com