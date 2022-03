장일무 서울대 명예교수가 'A History of the Korean Ginseng Industry'(한국인삼산업사 영문판)으로 미국 경제식물 협의회(American Botanical Council)가 수여하는 최우수 저작상인 '2021년도 듀크상'을 수상했다. 듀크상(James A. Duke) 수여식은 지난 10일 미국 캘리포니아에서 개최된 애너하임 건강기능식품박람회에서 진행됐다.천연약물, 건강식품, 향신료와 화장품을 연구하는 전 세계 과학자와 연구기관 모임인 '미국 경제식물 협의회(ABC)'는 매년 천연물과학 분야에 공헌한 과학자를 선정하여 시상식을 개최한다. 그 중 '듀크상'은 당해 출판된 경제식물 분야 최우수 저서에 수여하는 상이다.KGC인삼공사 R&D본부장을 역임한 장일무 교수는 'A History of the Korean Ginseng Industry'에서 역사적 관점으로 고려인삼의 산업화 과정을 조명하는데, 조선 삼업인이 세계 최초로 인삼 인공재배법을 발명하고 장기간 인삼보관이 가능한 '홍삼'의 발명으로 인삼의 산업화가 가능했음을 학문적으로 고증했다.장일무 교수는 "고려인삼에 대한 역사와 산업적 의미에 대해 국내뿐만 아니라 국제 학술계에서 그 가치를 인정받는 계기가 된 것 같다"고 수상 소감을 전했다.김소형기자 compact@sportschosun.com