"근육 없는 물렁살 늘어나면 폐 기능에 악영향"

근육량이 줄어들고 체지방이 늘어날수록 폐 기능이 감소하는 속도가 빨라진다는 연구 결과가 나왔다.서울대학교병원 강남센터 알레르기내과 이소희·김선신 교수와 서울대학교병원 알레르기내과 박흥우 교수 연구팀은 강남센터에서 건강검진을 받은 1만5천476명의 체성분 변화와 폐 기능을 평균 8.95년에 걸쳐 분석해 이러한 사실을 확인했다고 16일 밝혔다.체성분은 체지방과 근육량의 변화로, 폐 기능 저하는 숨을 최대로 들이쉰 후 1초간 최대한 내쉰 공기의 양인 1초 노력성 호기량(FEV1; Forced Expiratory Volume in 1 second) 감소 속도로 각각 평가했다.그 결과 근육량이 감소하고 체지방이 증가할수록 FEV1 감소 속도가 빠른 것으로 확인됐다.연구팀은 이들을 ▲ 근육 증가·체지방 감소가 가장 큰 그룹 ▲ 근육 증가·체지방 증가가 가장 큰 그룹 ▲ 근육 감소·체지방 감소가 가장 큰 그룹 ▲ 근육 감소·체지방 증가가 가장 큰 그룹 등 4개 그룹으로 나눠 폐 기능 감소 속도를 비교했다.폐 기능이 감소하는 속도는 근육량은 증가하고 체지방은 줄어든 그룹에서 가장 느렸고, 근육량은 줄면서 체지방은 증가한 그룹이 가장 빨랐다.남녀 모두 이런 경향이 있었으나 남성에서 차이가 더욱 두드러졌다. 근육 증가·체지방 감소가 가장 큰 남성 그룹의 폐 기능 감소 속도는 근육 감소·체지방 증가가 가장 큰 그룹 대비 1.6배에 달했다.특히 근육과 체지방이 함께 증가한 그룹은 근육과 체지방이 함께 줄어든 그룹보다 폐 기능이 더 빠르게 감소했다. 이는 체지방 변화가 근육량 변화보다 폐 기능에 미치는 영향이 크다는 사실을 보여주는 대목이라고 연구팀은 밝혔다.즉 근육이 늘더라도 체지방이 함께 증가하면 폐 기능이 더 빠르게 떨어질 수 있다는 의미다. 근육이 빠지더라도 체지방이 감소한다면 폐 기능이 떨어지는 속도를 늦출 수 있다.연구팀은 지방 조직에서 분비되는 염증 물질이 폐 조직을 손상하고 기관지 염증을 촉진해 폐 기능이 악화했을 것으로 추정하고 있다.이소희 교수는 "건강한 성인은 체중 조절을 통해 폐 기능 저하를 늦출 수 있다는 사실을 확인한 연구"라며 "체중 조절과 함께 근육량을 늘리는 노력을 병행한다면 폐 기능 감소 속도를 더욱 늦출 수 있을 것"이라고 말했다.연구 결과는 국제학술지 '악액질·근감소·근육'(Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle)에 게재됐다.jandi@yna.co.kr<연합뉴스>