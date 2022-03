[스포츠조선 류동혁 기자] '골 결정력이 부족했다'영국 축구 전문매체 풋볼런던의 손흥민에 대한 평가다.손흥민은 수차례의 공격 기회를 날렸다. 토트넘은 충격 패배를 당했다. 챔피언십(2부) 미들즈브러전에서 연장 혈투 끝에 0대1로 패했다.풋볼 런던은 2일(한국시각) 손흥민에 대해 혹평했다.풋볼 런던은 '손흥민은 좋은 위치를 선점하고 있었지만, 골 결정력은 형편없었다(He got into good positions but was poor when the ball arrived)'고 했다.풋볼 런던은 '손흥민은 헤더를 날렸지만, 골키퍼 정면이었고, 전반 인저리 타임 강력한 찬스를 맞았지만, 무산시켰다'고 했다.결국 풋볼 런던은 손흥민을 주전 중 가장 낮은 평점인 3점을 주며 비판했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com