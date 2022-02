현빈♥손예진, 결혼 발표 "남은 인생을 함께 할 사람" [전문]

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 배우 현빈 손예진 커플이 결혼한다.손예진은 10일 SNS를 통해 "제 남은 인생을 함께 할 사람이 생겼다. 여러분이 생각하는 그 사람이 맞다"며 현빈과의 결혼 소식을 알렸다.손예진은 "그는 함께 있는 것 만으로도 참 따뜻하고 든든한 사람이다. 남녀가 만나 마음을 나누고 미래를 약속한다는 것은 뭔가 상상 밖의 일이라고 생각했는데… 우리는 자연스럽게 여기까지 오게 됐다"며 "우리의 인연을 운명으로 만들어준 우리를 둘러싼 모든 것에 감사 드린다"고 밝혔다.손예진은 팬들에게 미래를 축복해달라고 부탁하며 "더 성숙하고 멋진 배우이자 사람이고 싶은데 마음처럼 쉽지는 않다. 언젠가는 내가 그리는 이상향의 나의 모습에 다가 갈 수 있겠죠…? 그래서 여러분에게 또 나 스스로에게 부끄럽지 않은 사람이 되겠다"거 덧붙였다.배우 현빈과 손예진은 tvN '사랑의 불시착'에 함께 출연한 후 열애를 인정하며 2021년 1호 커플이 됐다. 여러 차례 열애설과 결혼설이 돌았던 두 사람은 드디어 결혼 소식을 알리게 됐다.wjlee@sportschosun.com▶다음은 손예진 글 전문이글을 쓰기전에 어떤식으로 제 마음을 표현할까 고민이 많았어요..예쁘게 잘 얘기하고 싶었거든요.너무 소중하고 중요한 이야기라서…제 남은 인생을 함께할 사람이 생겼어요..네..여러분이 생각하는 그사람이 맞아요..^^그는 함께있는것 만으로도 참 따뜻하고 든든한 사람이에요.남녀가 만나 마음을 나누고 미래를 약속 한다는것은 뭔가 상상밖의 일이라고 생각했는데… 우리는 자연스럽게 여기까지 오게 됐네요.우리의 인연을 운명으로 만들어준 우리를 둘러싼 모든것에 감사드려요..여러분..우리가 함께 만들어갈 미래를 축복해주세요그리고 저를 항상 응원해주시는 팬여러분..여러분이 주시는 조건없는 사랑에 저는 드릴게 없어서 무한한 감사함만 안고 있어요.더 성숙하고 멋진 배우이자 사람이고 싶은데 마음처럼 쉽지는 않아요. 언젠가는 내가 그리는 이상향의 나의 모습에 다가갈수 있겠죠…? ^^그래서 여러분에게 또 나 스스로에게 부끄럽지않은 사람이 될게요.여러분도 하루하루 더 행복하시길 진심으로 바래요.나의 사랑과 감사함을 가득 담아 여러분께 제 마음을 드려요..I thought long and hard about how to share this story because it's an important one.I found someone to spend the rest of my life with.Yes… it's him.Boy meets girl,recognizes each other in the crowd,promises to build a future together…I couldn't imagine!It happened so naturally…But, isn't that destiny?Just being with him, I feel warm and protected. Please help us celebrate the beginning of our future.??And to my dearest fans,I have received unconditional love andfor a long time now, I thought, there's no way to repay it.Please know that I'm infinitely grateful andI also wish you all happiness!