[스포츠조선 이정혁 기자] 슬리퍼도 L사 것을 신은 명품걸이다.트와이스 나연의 미니멀한 침실 사진이 공개됐다.트와이스 공식 인스타그램에 나연이 자신의 숙소 내부에서 찍은 듯한 여러장의 사진이 올라왔다. 반려견과 함께 찍은 다수의 사진과 L사 핑크빛 슬리퍼를 신고 찍은 사진 등이 눈에 띈다.빡빡한 스케줄 때문일까. 실내엔 별다른 물건이나 장식품이 눈에 띄지 않는 점이 특징.한편 지난 2020년 10월 26일 공개된 트와이스의 정규 2집 'Eyes wide open'(아이즈 와이드 오픈)의 타이틀곡 'I CAN'T STOP ME' 뮤직비디오가 1월 30일 오후 12시 29분경 유튜브 조회수 4억회를 넘어섰다. 이로써 트와이스는 'TT'(티티), 'LIKEY'(라이키), 'What is Love?'(왓 이즈 러브?), 'CHEER UP'(치어 업), 'FANCY'(팬시), 'OOH-AHH하게'(우아하게), 'Heart Shaker'(하트 셰이커), 'Feel Special'(필 스페셜)에 이어 통산 9번째 4억뷰를 달성했다.이정혁 기자 jjangga@sportschosun.com