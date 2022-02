[이건 스포츠조선닷컴 기자]토트넘이 FA컵 16강에서 미들스브러(2부리그)와 격돌한다.잉글랜드 축구협회(FA)는 6일 영국 런던 웸블리에서 16강 대진 추첨을 했다. 토트넘은 미들스브러와 경기를 가지게 됐다. 미들스브러의 홈구장인 리버사이드 스타디움에서 원정 경기를 가진다.토트넘은 하루 전인 5일 홈에서 열린 브라이턴과의 FA컵 4라운드(32강) 경기에서 3대1로 승리했다. 손흥민은 이 경기에 선발로 나섰다. 부상 이후 한 달 여만에 복귀했다. 폭풍 부스터 질주를 선보이며 맹활약했다.미들스브러는 현재 2부리그에 있지만 무시할 수 없다. 4일 열린 FA컵 4라운드 경기에서 맨유를 무너뜨렸다. 맨유 홈구장인 올드트래퍼드에서 연장 접전 끝에 1대1로 비겼다. 승부차기에서 8-7로 승리하며 거함을 잡았다. 상승세를 타고 있는 만큼 토트넘을 상대로도 이변을 연출하고자 한다.맨시티는 2부리그의 피터버로와 격돌한다. 첼시 역시 2부리그에 있는 루턴타운을 상대하게 된다.FA컵 16강은 2월 28일 주간에 열리게 된다.◇FA컵 16강 대진루턴타운 vs 첼시크리스탈팰리스 vs 스토크시티피터버로 vs 맨시티리버풀 or 카디프시티 vs 노리치시티사우스햄턴 vs 웨스트햄미들스브러 vs 토트넘노팅엄 포레스터 or 레스터시티 vs 허더스필드타운에버턴 vs 본머스 or 보햄우드