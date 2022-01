[스포츠조선 김성원 기자]서울 이랜드가 2022시즌 유니폼 'TURN UP THE COLLAR'을 공개했다.이랜드는 목동 시대를 시작하며 축구 본연의 클래식함을 강조하기 위해 심플함과 역동성을 갖춘 통합 브랜딩을 발표했다. 유니폼에도 브랜딩의 방향성을 자연스럽게 녹여냈다.이번에 발표한 2022시즌 유니폼 'TURN UP THE COLLAR'는 승격에 대한 의지를 담은 유니폼이다. 또 구단 최초로 유니폼에 옷깃(COLLAR)을 넣으며 목동 시대에 맞춰 '새로운 시작'이라는 의미를 함께 담아냈다.2022시즌 서울 이랜드 FC 유니폼은 'SIMPLE IS THE BEST'라는 문구가 자연스럽게 떠오르는 디자인이다. 구단의 컬러인 네이비, 화이트 단 2가지 색상만을 사용하여 유니폼 디자인을 진행하였고, 단색 엠블럼을 유니폼에 활용하여 심플함과 고급스러움을 동시에 구현해냈다.더불어 선수들이 최상의 경기력을 선보일 수 있도록 모든 유니폼에 뉴발란스 최첨단 NB Dry 소재를 적용했다. NB Dry는 수분을 몸으로부터 빠르게 흡수해 배출시켜 선수들이 덥고 습한 환경에서도 최적의 컨디션을 유지할 수 있게 도움을 준다. 옆구리에는 매쉬 소재를 사용해 디자인 포인트는 물론, 통기성을 강화했다.이랜드 주장 김인성은 "정말 심플하면서도 고급스럽다. 새롭게 들어간 옷깃도 유니폼과 잘 어울린다. 이번 시즌 유니폼을 입고 꼭 승격을 이뤄내고 싶다"고 소감을 밝혔다.2022시즌 유니폼 'TURN UP THE COLLAR'는 구단 공식 MD샵에서 28일 오후 2시 30분부터 구매할 수 있다.김성원 기자 newsme@sportschosun.com