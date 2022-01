설 명절을 앞두고 김정문알로에의 헬스앤뷰티 전문점 'THE HB'가 건강과 뷰티를 테마로 선물세트 2종을 출시했다.건강기능식품 선물세트는 면역력 증진과 장, 피부 등에 도움주는 '알로에 젤리스틱' 및 '알랩 포스트바이오틱스 프리미엄'과 간과 눈 건강, 혈행 개선 등에 효과 있는 '밀크씨슬', '루테인 아스타잔틴에이', '알티지 오메가3'를 기본 5종으로 구성했다. 기본 구성에서 제품을 추가할 수도 있고, 필요 제품만 골라 2~3종 구성이 가능하게 했다.헤어·바디 선물세트는 김정문알로에의 제주산 생알로에서 추출한 알로에마쿨라타잎수와 알로에베라잎즙이 담긴 '큐어 알로에 젤 삼푸', '큐어 퍼퓸 헤어앰플', '큐어 알로에 젤 바디워시', '큐어 퍼퓸 바디로션'에 '큐어 크림 프라임'으로 구성했다.김정문알로에 관계자는 "올해 설 선물세트는 뷰티 제품은 물론 건강기능식품까지 한자리에서 만나볼 수 있는 'THE HB' 전용 세트로 기획했다"며, "개별 구매 대비 20% 정도 할인된 가격에 전국 THE HB 매장에서 구입할 수 있다"고 전했다.김소형기자 compact@sportschosun.com