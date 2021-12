[스포츠조선 류동혁 기자] 맨체스터 유나이티드와 토트넘 홋스퍼? 뉴캐슬 유나이티드가 있다.영국 매체 90min는 23일(한국시각) 'AT 마드리드 키에런 트리피어를 맨체스터 유나이티드와 토트넘 홋스퍼가 노리고 있다. 단, 뉴캐슬이 거액을 제시하며 유혹하고 있다'고 보도했다.올해 31세의 트리피어는 맨체스터 시티 유스 출신이다. 번리와 토트넘을 거쳐 2019년 AT 마드리드에 합류했다.주로 라이트백으로 뛰는 트리피어는 매우 공격적이다. 오버래핑 시 크로스 능력은 최상급으로 평가를 받고 있다. 수비에서도 많은 발전을 이뤄내면서 세계최상급 윙백 자원으로 평가받고 있다.AT 마드리드에서 핵심 자원으로 잉글랜드 대표팀이다.최근 맨유와 토트넘이 AT 마드리드에 트리피어 이적을 문의했다. 단, 뉴캐슬 에디 하우 수석 코치는 트리피어를 열렬히 원하고 있다. 뉴캐슬은 주급 15만 파운드의 거액 계약을 제안하면서 유혹하고 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com