수원삼성의 2021시즌 최고 활약 선수는?…이기제 '도이치모터스 MVP'수상

[스포츠조선 최만식 기자] 수원 삼성 이기제가 '도이치 모터스 시즌 MVP'상을 수상했다.'도이치 모터스 시즌 MVP'는 수원 구단의 후원사인 도이치모터스가 2021년 최고의 활약을 펼친 수원 선수에게 수여하는 상이다.이기제는 지난 달 22일부터 28일까지 실시한 팬 투표에서 491표 중, 총 278표(57%)를 받아 시즌 MVP로 선정됐다.이기제는 지난 5월에도 K리그 14라운드 전북 현대전 원더골과 승부를 뒤집는 공격포인트(K리그 15라운드 제주전 도움, 18라운드 광주전 프리킥 득점)를 기록하며 도이치 모터스 5월 MVP로 선정된 바 있다.2021시즌 이기제는 눈부신 활약을 펼쳤다. K리그 38경기에서 5골-5도움의 공격포인트를 기록했으며, K리그에서의 활약을 바탕으로 생애 최초로 국가대표팀에도 발탁되는 영광을 누리기도 했다.MVP를 수상한 이기제는 "수원이라는 큰 집안의 가장 가까운 식구인 수원 팬들에게 인정받아 받은 상이라는 점에서 내게는 가장 의미가 큰 상이다. 항상 겸손하고 노력하고 더욱 잘하라는 의미로 생각하겠다. 내년에는 팀이 더욱 높은 곳에서 시즌을 마무리할 수 있도록 최선을 다하겠다"는 소감을 밝혔다.시즌 MVP로 선정된 이기제에게는 수원의 메인 스폰서인 도이치모터스에서 트로피와 함께 올해 11월 출시된 'THE ALL NEW BMW X3' 차량을 후원한다.한편, 2021시즌 가장 뛰어난 기량 향상을 한 선수에게 주어지는 도이치 모터스 21시즌 MIP(Most improved player)는 코칭스태프에서 선정한 정상빈이 수상 영예를 안았으며 부상으로 도이치 모터스에서 트로피와 함께 'BMW THE 2 Gran Coupe' 차량을 후원받는다. 도이치 모터스 11월 MVP 트로피는 주장 김민우에게 돌아갔다.최만식 기자 cms@sportschosun.com