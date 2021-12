현대차, 英 자동차전문지 '올해의 차회사·올해의 차' 선정

현대차는 영국의 자동차 전문지 '톱기어'(Top Gear)로부터 '올해의 자동차 회사'(Manufacturer of the year)로 선정됐다고 1일 밝혔다.현대차는 2018년에 이어 3년 만에 올해의 자동차 회사로 다시 뽑혔다.고성능 해치백 'i30 N'과 'i20 N'의 뛰어난 성능, 고성능 크로스오버유틸리티차(CUV) '코나 N'의 실용성과 운전 재미 겸비, 수소전기차 '넥쏘'의 첨단기술, 순수전기차 '아이오닉 5'의 혁신성 등 최근 기술적 성장으로 다양한 종류의 매력적인 차를 제공하고 있다는 점이 심사위원들로부터 좋은 평가를 받았다고 현대차는 설명했다.아울러 현대차의 고성능 해치백 모델 'i20 N'은 전체 차량 가운데 종합 우승 격인 '올해의 자동차'(Overall Car of the Year)에 선정됐다.i20 N은 전문 심사위원단의 주행 테스트와 심사를 거쳐 주행 역동성 및 운전의 재미 등에서 가장 뛰어난 차로 인정받았다고 현대차는 전했다.이 모델은 지난달 3일 '톱기어 스피드위크'(Top Gear Speed Week)에서 페라리 SF90 스트라달레, BMW M5 CS, 포르쉐 911 GT3, 아우디 RS e-트론 GT 등 25종의 경쟁 모델을 제치고 우승한 바 있다.i20 N은 '올해의 퍼포먼스 카'(Performance Car of the Year) 부문에서도 1위였다.기아 EV6는 '올해의 크로스오버'(Crossover of the Year) 부문에서 1위를 차지했다.톱기어는 "레이스 트랙이나 일반 도로 어디서든 안정적이고 재미가 넘치는 주행 능력을 선보인 i20 N은 올해의 차에 가장 부합한 차"라며 "3년 전에 이어 현대차를 올해의 자동차회사로 선정한 데는 고성능 차 외에도 혁신적인 라인업으로 친환경 기술을 선도하고 있는 점이 주요하게 반영됐다"고 밝혔다.현대차 관계자는 "올해의 자동차회사로 선정된 결과는 현대차가 스마트 모빌리티 솔루션 제공 기업으로 변모하기 위한 노력의 결실이라고 생각하고 전 임직원이 이를 자랑스럽게 여길 것"이라고 말했다.min22@yna.co.kr<연합뉴스>