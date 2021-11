BMW 코리아 미래재단, 설립 10주년 기념 음원 ‘For Us, For Future’ 공개

BMW 그룹 코리아의 비영리 재단법인 BMW 코리아 미래재단이 재단 설립 10주년 기념 음원인 'For Us, For Future'을 공개했다고 17일 밝혔다.지난 2011년 7월 공식 출범한 BMW 코리아 미래재단은 BMW 그룹 코리아가 보다 체계적이고 전문적인 사회공헌 활동을 전개하기 위해 설립한 재단이다.BMW 코리아 미래재단이 이번에 발매하는 음원 'For Us, For Future'는 지난 10년의 발자취를 되돌아보고, 새로운 목표와 가치를 향해 나아가는 재단의 행보에 대한 응원과 기대감을 담아 제작됐다.래퍼 겸 유튜버 달지와 함께 제작한 이 곡은 힙합 특유의 트렌디하고 역동적인 리듬과 비트로 구성됐다. 특히 재단의 새로운 비전 'Together, we inspire talents for a sustainable future(당신의 잠재력이 지속가능한 미래를 만들도록 우리가 함께합니다)'라는 가사를 통해 지속가능한 미래를 만들어가고자 하는 재단의 의지를 함축적으로 전달한다.또한 '우리의 작은 변화가 미래를 바꿀 수 있다'는 가사를 통해 지속가능한 미래를 위한 참여를 격려하고, 더 나은 미래를 위해 노력하겠다는 당찬 포부와 희망을 담아냈다.음원은 멜론, 벅스 등을 통해 공개됐으며, 뮤직비디오는 BMW 코리아 공식 유튜브를 통해 확인할 수 있다.한편 BMW 코리아 미래재단은 아동을 위한 과학 창의교육 프로그램 '주니어 캠퍼스', '모바일 주니어 캠퍼스', 미래 인재를 위한 자동차 산업 특화 직무 강연 프로그램 '영 탤런트 드림 프로젝트' 등 목적사업을 펼쳐 오고 있다.지난 10년간 누적 21만 5000여 명이 BMW 코리아 미래재단에서 제공한 교육 및 나눔 활동의 혜택을 제공받았다. 재단 창립 이후 2020년까지 누적 기부금액은 약 237억 원에 달한다.BMW 코리아 미래재단은 향후 재단의 핵심가치에 맞춰, 전기차 사용 후 배터리를 이동식 친환경 에너지 저장소(ESS)로 활용하는 'NEXT GREEN TO-GO' 등 다각도의 신규 사업을 추진할 예정이다.이미선 기자 already@sportschosun.com