[스포츠조선닷컴 박아람 기자] 탤런트 줄리엔강이 캐나다 자연의 아름다움에 홀딱 반했다.줄리엔강은 12일 자신의 인스타그램에 "오로라, 내 베란다에서! #캐나다 #오로라 No photoshop, just Aurora Borealis from my balcony~ #auroraborealis #northernlights #canadianthanksgiving"라는 글과 함께 사진을 게재했다.밤하늘을 뒤덮은 초록빛과 푸른빛의 오로라가 황홀한 장관을 펼치고 있다. 한국에서는 볼 수 없는 광경이 경이로움을 자아낸다.한편 줄리엔강은 '가짜사나이2', SBS '정글의 법칙' 등 다양한 방송에 출연했다. tokkig@sportschosun.com