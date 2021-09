'케인없는 토트넘? 손흥민 없는 토트넘은 더 문제'. 英 매체 '손흥민, 케인이 뭔가 할때까지 기다리지 않는다' 극찬

[스포츠조선 류동혁 기자] '그는 큰 경기의 선수다. 해리 케인이 뭔가를 할 때까지 기다리지 않는다.(he is a big big-game player. He doesn't wait for Harry Kane to do something)'영국 매체들은 토트넘 손흥민의 결장 소식을 대대적으로 보도했다.손흥민은 유럽축구연맹(UEFA) 유로파 컨퍼런스리그 스타드 렌(프랑스)과의 원정경기에도 결장한다. 토트넘 구단은 17일(이하 한국시각) 17일 프랑스 렌 로아종 파르크에서 렌과 유로파 콘퍼런스리그 G조 1차전을 치른다.토트넘은 지난 15일 도착한 상태다. 누누 이스피리투 산투 감독은 렌에 도착한 뒤 기자회견에서 '손흥민과 에릭 다이어, 세세뇽이 영국에 남아있다'고 했다.그는 카타르 월드컵 아시아지역 최종예선 홈 2연전을 한국 대표팀에 합류해 치렀다. 오른쪽 종아리 근육 염좌 부상을 입었다.지난 11일 크리스털 팰리스와 프리미어리그 4라운드 원정경기에 결장. 토트넘은 0대3의 충격적 패배를 당했다. 당시, 환상적 호흡을 자랑했던 해리 케인은 아무 것도 하지 못했다.풋볼 런던은 16일 '해리 케인이 골을 넣지 못할 때, 토트넘 선수들이 손흥민에게 배워야 할 것'이라는 제하의 기사에서 '손흥민은 케인이 토트넘에서 뛰지 않거나 골을 넣지 못할 때, 한 걸음 더 나간 모습을 보여줬다. 창조적 플레이를 했고, 결국 케인과 절묘한 조화를 이루는 원동력이 됐다'며 '토트넘은 케인 없이 상승세를 타기 힘들지만, 손흥민 없이도 제대로 된 전력을 발휘하기 힘들다'고 했다.또 '그는 큰 경기의 선수다. 케인이 뭔가 하기를 기다리지 않는다. 나머지 선수들도 손흥민의 이런 점을 배워야 한다'고 강조했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com