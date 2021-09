NS홈쇼핑, 밀 솔루션 식품 PB '엔쿡(NCOOK)'론칭

NS홈쇼핑이 현대인의 식사 고민에 해결책을 제시하는 차별화된 식품 브랜드를 론칭한다.NS홈쇼핑은 이달부터 밀 솔루션(meal solution) 식품 PB '엔쿡(NCOOK)'을 새롭게 론칭하며, 본격적인 상품 라인업 확대에 나선다고 밝혔다.엔쿡은 HMR(가정간편식)보다 넓은 의미의 밀 솔루션(meal solution)을 지향하는 식품 브랜드이다. 밀 솔루션은 가정에서 하던 번거로운 주방일을 대신함으로써 식사 준비에 대한 고민의 해법을 제시한다 뜻이다. 이에 맞춰 상품 역시 HMR부터 천연조미료, 밀키트, 손질재료 등 폭넓게 선보인다는 계획이다.세계 최초의 식품 전문 홈쇼핑으로 출범해 올해로 창립 20주년을 맞이하는 NS홈쇼핑의 이름을 건 식품 PB인 만큼, 차별화된 고객 혜택을 브랜드의 기준으로 정했다. 엔쿡은 '더 신선하고, 더 맛있고, 더 위생적이며, 더 편리하고, 더 경제적이며, 더 건강하고'라는 6 more Brand 컨셉으로 "삶에 건강함을 더하다"라는 슬로건을 내세웠다.이번에 출시하는 PB는 '엔쿡(NCOOK)'과 '엔쿡 더 프리미엄(NCOOK THE PREMIUM)'으로 세분화하여 운영한다. '엔쿡'은 NS홈쇼핑의 스테디셀러와 단독 상품 등 기존 상품을 중심으로 브랜드를 통합 운영하고, '엔쿡 더 프리미엄'은 상품 기획부터 자회사를 통한 생산까지 직접 관리한 혁신적인 상품 위주로 운영할 계획이다.'엔쿡 더 프리미엄(ncook THE PREMIUM)'의 초기 상품 라인업은 NS홈쇼핑이 기획하고 하림식품 콤플렉스에서 생산한 '나주 곰탕'을 시작으로, '차돌된장찌개', '송탄식부대찌개' 등 일상에서 즐겨먹는 메뉴로 선정했다. 식품 첨가물의 부담을 뺀 차별화된 상품력으로 브랜드 이미지를 더욱 각인시키기 위한 포석이다.NS홈쇼핑은 '엔쿡'과 '엔쿡 더 프리미엄'을 통해 온라인 식품 시장의 점유율을 높이고, '하림식품 콤플렉스' 등 자회사와 시너지를 발휘해 수익성을 확대한다는 방침이다.또한, NS홈쇼핑은 이번 '엔쿡' 론칭에 맞춰 2017년 출시한 건강기능식품 PB '엔웰스(NWELTH)'도 리뉴얼하며, 브랜드 아이덴티티(BI)를 통일했다. 나아가 'N 시리즈'의 패션, 이미용 PB와 생활용품 PB 출시를 통해 현대인의 라이프 스타일에 맞춘 '뉴니버스(N-universe)'를 구축한다는 구상이다. 건강한 먹거리부터 꾸미고 생활하는 모든 것이 NS홈쇼핑 PB로 이루어지는 소비의 세계관을 만들겠다는 포부다.엔쿡(NCOOK) 브랜드 전략 및 디자인을 기획한 NS홈쇼핑 마케팅본부 김동욱 차장은 "엔쿡은 식품 브랜드를 넘어 고객의 삶에 건강함을 더해주는 방법을 제안하는 솔루션"이라며, "엔쿡의 브랜드 정체성 확립을 통해 NS홈쇼핑이 판매하는 우수한 상품의 가치가 고객에게 더욱 잘 전달되도록 하겠다."라고 말했다.이정혁 기자 jjangga@sportschosun.com