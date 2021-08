[오피셜]카라바오컵 2라운드 대진! 아스널, 웨스트브로미치와 격돌

[런던(영국)=이건 스포츠조선닷컴 기자]카라바오컵(EFL컵) 2라운드 대진이 완성됐다. 아스널은 웨스트브로미치와, 에버턴은 허더스필드 타운과 맞붙는다.잉글랜드 풋볼리그(EFL)는 11일 오후 2라운드 대진 추첨을 가졌다. 1라운드에서 승리하고 올라온 35개팀에 챔피언십 소속 2팀 그리고 유럽대항전에 나서지 않는 프리미어리그팀 13개팀 등 총 50개 팀이 2라운드 경기를 치른다. 올 시즌부터는 영국을 북부와 남부로 나눠 2라운드 대진을 추첨했다. 이동에 대한 부담을 줄이기 위해서였다.그 결과 북부에서 12개의 경기, 남부에서 13개의 경기가 나오게 됐다. 아스널은 웨스트브로미치와, 브렌트포드는 포레스트 그린 로버스와, 왓포드는 크리스탈팰리스가 경기를 치르게 됐다. 북부에서는 에버턴이 허더스필드 타운과 울버햄턴이 노팅엄포레스트와 경기를 치른다.◇카라바오컵 2라운드 대진추첨 결과올드햄 vs 아크링턴 스탠리뉴캐슬 vs 번리위건 vs 볼턴허더스필드 타운 vs 에버턴셰필드 유나이티드 vs 더비 카운티슈스버리 타운 vs 로치데일노팅엄 포레스트 vs 울버햄턴모어컴 vs 프레스턴 노스 엔드블랙풀 vs 선덜랜드리즈 유나이티드 vs 크루 알렉산드라바로우 vs 애스턴빌라브렌트포드 vs 포레스트 그린 로버스밀월 vs 캠브리지 유나이티드웨스트브로미치 vs 아스널노리치시티 vs 본머스카디프시티 vs 브라이턴버밍엄시티 vs 풀럼길링엄 vs첼트넘퀸즈파크레인저스 vs 옥스퍼드 유나이티드스완지시티 vs 플리머스스티브니지 vs 위컴 원더러스뉴포트 카운티 vs 사우스햄턴노스햄턴 타운 vs 윔블던왓포드 vs 크리스탈팰리스