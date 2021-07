"인지기능 저하, 뼈 건강 악화와도 연관있다" 연구결과

인지기능이 떨어지면 골 소실(bone loss) 속도가 빨라져 골절 위험이 높아질 수 있다는 연구 결과가 나왔다.호주 가반 의학연구소(Garvan Institute of Medical Research) 임상·역학 연구실장 재클린 센터 교수 연구팀이 65세 이상 여성 1천741명과 남성 620명의 16년 간 인지기능 및 뼈 건강 검사 자료를 분석한 결과 이 같은 사실이 밝혀졌다고 사이언스 데일리가 21일 보도했다.첫 5년 사이에 인지기능이 떨어진 여성은 그다음 10년 사이에 골절 위험이 70% 높아지는 것으로 나타났다고 연구팀은 밝혔다.여러 가지 다른 변수를 고려했지만, 인지기능 저하와 뼈 소실 사이에는 강한 연관성이 있는 것으로 밝혀졌다.이러한 연관성은 그러나 여성에게 두드러졌으며 남성의 경우는 통계학상 의미를 부여할 정도는 아니었다.그 이유는 제3의 위험인자인 여성호르몬 에스트로겐의 결핍 때문으로 생각된다고 연구팀은 설명했다.폐경과 함께 오는 에스트로겐 결핍은 인지기능 저하와 골 소실 모두와 연관이 있기 때문이라는 것이다.인지기능 저하가 골 소실로 이어지는지 아니면 반대로 골 소실이 인지기능 저하를 가져오는지는 알 수 없으나 이 결과는 인지기능과 뼈 건강 중 어느 한쪽이 나빠지면 다른 한쪽도 나빠진다는 의미일 수 있기 때문에 인지기능과 뼈 건강을 함께 주의 깊게 살펴야 한다고 연구팀은 주문했다.골다공증 환자는 세계적으로 2억 명에 이르고 있고 치매 환자는 3천500만 명을 넘어서고 있다. 이 숫자는 앞으로 20년 후면 2배로 늘어날 전망이다.이 연구 결과는 미국 골·미네랄 연구학회(ASBMR: American Society for Bone and Mineral Research) 학술지 '골·미네랄 연구 저널'(Journal of Bone and Mineral Research) 최신호에 발표됐다.skhan@yna.co.kr<연합뉴스>