아크메드라비(ADLV), 21F/W 시즌 송민호 산다라박의 시즌 화보 공개

㈜아크메드라비(대표 구진모, 구재모)가 7월 12일 전속 모델로 송민호, 산다라박을 기용하고 공식 홈페이지 리뉴얼과 함께 21FW 시즌 화보를 공개했다. 아크메드라비는 아시아의 대표 한류 아이콘 산다라박과 신서유기로 역시 아시아를 넘어 세계적인 사랑을 받고 있는 송민호의 유니크하고 개성있는 이미지가 브랜드에서 추구하는 이미지와 방향성에 부합한다는 판단으로 전격 발탁했다.아크메드라비는 이번 시즌 모델 화보를 리뉴얼된 홈페이지에서 공개하며 "BEYOND DESCRIPTION ? it's too extreme that it cannot be described in words"이라는 시즌 콘셉트에 맞춰 각각의 모델들이 표현해내는 "말이 필요 없는 아크메드라비의 강렬한 개성과 스타일"을 모델 각각의 페르소나라는 콘셉트으로, 다양하게 출시되는 새로운 스타일의 제품들을 풍성하게 선보였다. 아크메드라비의 시그니처 라인업인 베이비페이스 신상을 비롯해 다양한 로고플레이와 패턴의 니트류, 프린팅이 돋보이는 우븐 팬츠류, 사이버틱한 컬러와 디자인이 돋보이는 아우터 등 송민호와 산다라박을 통해 보여주는 여러 스타일의 시즌 화보 속 제품들이 그 것.화보와 함께 동시에 공개된 영상도 화제. 여러 K-POP 아티스트들과 협업한 감각적인 영상으로 유명한 이기백 감독이 메가폰을 잡아 제작한 송민호와 산다라박의 영상은 각각의 모델이 보여주는 고유한 개성을 녹여낸 스피디하고 세련된 영상이 보는 내내 감탄을 자아낸다.구진모 아크메드라비 대표는 "송민호와 산다라박은 아시아를 넘어 세계인의 사랑을 받으며 세계 시장에서 인정 받는 대표적인 K-POP 아티스트이다. 그들이 상징하는 강렬한 개성과 뚜렷한 패션 감각이 담긴 스타일링으로 아크메드라비가 보여주고자하는 21F/W의 방향성과 시즌 콘셉트을 표현했다"고 전했다.아크메드라비의 새로운 얼굴이 된 광고모델들과 함께 아시아를 넘어 호주와 세계에서 보여줄 아크메드라비의 활약이 기대된다. 아크메드라비는 오는 7월 롯데면세점 월드타워점 매장 오픈을 필두로 신세계백화점 의정부점, 대전엑스포점과 현대백화점 목동점, 롯데백화점 동탄점 등 활발한 오프라인 매장 오픈을 준비 중에 있다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com