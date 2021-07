[스포츠조선닷컴 이동현 기자] 무리뉴 감독이 우크라이나전에서 맹활약한 루크 쇼를 칭찬했다.잉글랜드 국가대표팀은 4일(한국시각) 이탈리아 로마 스타디오 올림피코에서 열리는 우크라이나와의 유로 2020 8강전에서 해리 케인의 멀티골과 해리 매과이어, 조던 헨더슨의 득점포에 힘입어 4-0 대승을 거뒀다.이날 경기에서 왼쪽 풀백으로 선발 출전한 루크 쇼는 환상적인 경기력을 보여줬다. 후반 1분 쇼가 올린 크로스를 매과이어가 헤더로 연결해 선제골을 터트렸다. 이어 후반 5분 쇼는 다시 한 번 정확한 크로스로 케인의 추가골을 도왔다.쇼는 이날 경기에서 후반 20분 트리피어와 교체되어 경기장을 빠져나가기 전까지 크로스 정확도 100%, 롱패스 성공률 100%, 3번의 기회 창출, 2도움을 기록하며 승리의 1등 공신이 됐다. 앞서 체코전에서 자신의 세트피스를 비판했던 무리뉴 감독에게 보란듯이 자신의 능력을 선보였다.우크라이나전을 지켜본 무리뉴 감독은 토크스포츠와 인터뷰에서 루크 쇼의 경기력에 대해"쇼는 점점 더 잘하고 있다"고 짧게 칭찬했다.한편 잉글랜드는 오는 8일 웸블리에서 열리는 4강에서 덴마크와 격돌한다. 무리뉴 감독은 "잉글랜드가 홈에서 잘 해왔지만, 어려운 경기가 될 것이라고 생각한다"고 예측했다.이어 "잉글랜드는 자신감에 차있다. 그들은 아마도 축구가 집에 오고 있다고 느낄 것이다 (they feel it is probably coming home). 홈에서 열리는 중요한 4강전이다"고 덧붙였다.이동현 기자 oneunited7@sportschosun.com