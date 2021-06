[스포츠조선 이원만 기자] '너 어디 사는 지 안다. 사인하지 마(We know where you live. Don´t sign)'잉글랜드 축구팬들의 극성스러움은 너무나 잘 알려져 있다. 하지만 이번에는 선을 넘었다. 너무나 무시무시한 협박성 메시지를 보내 경찰까지 나서게 만들었다. 라파엘 베니테즈(61) 감독을 협박하는 에버튼 팬들의 현수막이 문제였다. 베니테즈 감독 뿐만 아니라 가족의 안전까지 위협하고 있기 때문이다.영국 대중매체 데일리메일은 29일(한국시각) '에버튼 감독 후보인 베티네즈 감독에 대한 협박 메시지 플래카드를 내건 에버튼 팬에 대해 경찰이 수사에 나섰다'고 보도했다. 실제로 머지사이드 주경찰이 범인 색출에 나섰다. 메시지의 내용이 너무나 위협적이었기 때문이다. '어디 사는 지 안다'라는 문구는 향후 베니테즈 감독 뿐만 아니라 가족에 대한 테러로 이어질 수도 있다.베니테즈 감독이 이런 메시지를 받은 이유는 현재 에버튼의 유력한 차기 감독으로 거론되고 있기 때문이다. 발렌시아와 리버풀, 첼시, 뉴캐슬 등의 지휘봉을 잡은 베니테즈 감독은 현재 에버튼 감독 후보다. 그러나 팬들은 베니테즈 감독이 과거 리버풀 감독 시절 에버튼을 '작은 클럽'이라고 비하했던 점을 들어 에버튼 부임을 반대하고 있다. 이들 중 과격한 인물이 이런 협박성 메시지를 보낸 것으로 보인다. 하지만 정작 이 메시지가 걸린 곳은 베니테즈 감독의 집은 아니었다. 엉뚱한 사람의 집에 협박 문구를 적은 플래카드를 보낸 셈이 됐다.이원만 기자 wman@sportschosun.com