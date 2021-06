'이거 받든지, 말든지!' 토트넘에 최후통첩 한 맨시티, 케인 최종 몸값 1억파운드

[스포츠조선 이원만 기자] '이거 받든지 아님 말든지(take it or leave it)'잉글랜드 프리미어리그 맨체스터 시티의 인내심이 바닥을 드러냈다. 토트넘 홋스퍼의 에이스 해리 케인에 대한 영입 작업이 순조롭게 이뤄지지 못하자 마지막 제안을 할 예정이다. 다니엘 레비 회장이 이 제안을 받는다면 케인을 영입하는 것이고, 받지 않는다면 영입 경쟁에서 깨끗이 철수할 태세다.영국 대중매체 데일리스타는 20일(한국시각) '맨시티가 케인의 이적료로 토트넘 측에 1억파운드(약 1574억원)를 마지막으로 제시할 것'이라고 보도했다. 이 제안은 '받거나 말거나(take it or leave it)' 제안이 될 전망이다. 즉, 맨시티가 토트넘에게 보내는 최후통첩인 셈이다. 토트넘이 받으면 성사되고, 안 받으면 완전히 손을 털겠다는 뜻이다.맨시티는 이 제안을 다음달 유로2020이 끝나는 대로 토트넘에 보낼 것으로 보인다. 더 이상 시간을 끌지 않겠다는 입장이다. 토트넘이 '1억파운드' 제안을 수락한다면 서둘러 이적을 마무리하고 전력 다듬기에 들어가고 싶어한다. 그러나 문제는 다니엘 레비 토트넘 회장이다.레비 회장은 케인의 가치를 1억5000만파운드로 책정해뒀다. 즉, 맨시티의 제안과는 5000만파운드 차이가 있다. 이렇게 높은 이적료를 불러서 결국 케인이 다른 팀으로 가지 못하게 만들고 있다. 하지만 그 사이 케인에 대한 시장의 관심도도 줄어들고 있다. 부상 이력과 유로2020에서의 부진한 모습 때문에 맨시티 펩 과르디올라 감독과 맨시티도 점점 케인의 가치에 흥미를 잃어가는 듯 하다. 1억 파운드는 맨시티가 현재 평가하는 케인의 최종 가격인 셈이다.이원만 기자 wman@sportschosun.com