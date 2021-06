울산, '원팀 정신' 높여줄 NEW 라커룸&훈련센터 리뉴얼

울산 현대가 K리그 휴식기 동안 클럽하우스 라커룸 및 트레이닝 센터 리뉴얼 공사를 완료했다.울산 구단은 16일 보도자료를 통해 '이번 클럽하우스 라커룸 리뉴얼 공사는 선수들에게 보다 편리하고 쾌적한 훈련 환경을 제공할 뿐만 아니라 '준비·미팅·훈련·정비'로 이어지는 모든 훈련 단계에서 선수들의 응집력과 집중도를 높이기 위해 추진됐다'고 밝혔다.울산은 클럽하우스 라커룸 리뉴얼을 통해 선수단 전원이 개인 락커를 소유하고, 한 공간에서 훈련을 준비하면서 선수들 간의 활발한 의사소통을 도모하고 일체감을 형성할 수 있도록 했다.홈경기장인 문수축구경기장의 라커룸과 같은 바닥 재질을 사용하고, 2021시즌 슬로건(All For One, One For All) 대형 스티커를 부착해 훈련준비 과정에서 실제 경기와 같은 긴장감과 집중력을 끌어올릴 수 있도록 했다.동시에 트레이닝 센터는 기존 공간 대비 1.5배 확장하여, 공간 활용도를 높였다. 이번 시설 리뉴얼을 통해 무동력 트레드밀, 사이클, 케이블 크로스 및 코어 운동 장비가 추가 설치되었으며, 총 30종, 50여 개의 훈련장비를 구비하여 선수들의 체력 훈련에 큰 도움이 될 것으로 예상된다.울산 홍명보 감독과 베테랑 선수들의 의견이 적극 반영되어 정비를 마친 클럽하우스 시설이 울산 선수단의 '원 팀' 정신을 더욱 공고히 할 것으로 기대한다고 구단은 밝혔다.캡틴 이청용은 "많은 시간을 보내는 클럽하우스 그 중 모든 선수들이 공유하는 라커룸에서 편의성과 '원 팀'이라는 정체성이 더해져 기쁘다. 선수단이 하나로 더 단단히 뭉쳐 더 멋진 경기력을 보여드리겠다"라고 소감을 전했다.한편, K리그1 선두를 달리는 울산은 20일 성남과의 홈경기 이후 2021년 아시아 챔피언스리그 조별리그 참가를 위해 태국으로 이동한다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com