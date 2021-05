코백스 백신 요청 北, 접종 상황 모니터링 수용엔 '난색'

(평양 조선중앙통신=연합뉴스) 평양 락랑구역 충성초급중학교에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 방역을 위해 학생들에게 방역 규정을 철저히 교육하고 있다고 조선중앙통신이 지난 16일 전했다. 마스크를 쓴 학생들이 복도에 늘어서 체온을 재고 있다. [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] nkphoto@yna.co.kr