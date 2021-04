맥도날드가 글로벌 슈퍼스타인 방탄소년단과 손을 잡았다.맥도날드에 따르면 세상에 하나 뿐인 이번 특별 메뉴의 '투어'는 한국에서 'The BTS 세트' 출시와 함께 5월 27일부터 시작된다.맥도날드가 선보이는 'The BTS 세트'는 방탄소년단이 좋아하는 메뉴로 구성됐으며, 한국을 포함해 전 세계 50개에 가까운 국가에서 출시될 예정이다. 한국은 5월 27일 'The BTS 세트'를 출시한다. 'The BTS 세트'는 맥너겟 10조각, 후렌치 후라이(M), 음료(M)와 함께, 한국맥도날드에서 개발한 스위트 칠리 및 케이준 소스로 구성된다.향후 몇 달간, 'The BTS 세트'는 전 세계 50개에 가까운 국가에서 판매된다. 이는 맥도날드가 미국에서 작년 셀레브리티(Celebrity) 시그니처 메뉴 프로그램을 론칭한 후 최초다. 전체 참여 시장 목록과 메뉴 판매 시작일은 맥도날드 공식 소셜 미디어 계정에서 확인할 수 있다. 한국맥도날드 관계자는 "다음달부터 한국 고객들께 'The BTS 세트'를 선보일 수 있게 되어 설레기 그지 없다"라고 밝혔다.'The BTS 세트'는 5월 27일부터 전국 맥도날드 매장 및 드라이브 스루, 또는 맥딜리버리를 통해 주문할 수 있다.이정혁 기자 jjangga@sportschosun.com