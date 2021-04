농심켈로그, 첫 사회 공헌 보고서 더 나은 내일 발간.

농심켈로그가 사회공헌활동의 주요 성과를 담은 '더 나은 내일 2021 CSR 리포트'를 발간하고 CSR 리포트 영상을 공개했다. 이는 1981년 농심켈로그 창사 이래 최초이며 영상 형태의 사회공헌 보고서는 켈로그 글로벌에서 처음이다.농심켈로그 유튜브 등 공식 채널을 통해 공개한 '더 나은 내일 2021 CSR 리포트'는 사회적 책임을 갖고 더 나은 미래를 만들기 위해 노력해온 농심켈로그의 사회공헌활동에 누구나 쉽게 접근하고 이해할 수 있게 기획되었다. 특히, 환경 부담을 줄이고 소비자와 디지털 접점을 확대하고자 인쇄 책자 관행에서 벗어나 영상과 온라인 콘텐츠 형식으로 제작된 점이 가장 큰 특징이다.보고서는 켈로그의 사회공헌 가치를 ▲건강한 영양공급(NOURISIHING WITH OUR FOODS) ▲켈로그 식품나눔(FEEDING PEOPLE IN NEED) ▲지구 지킴이(NURTURING OUT PLANET) 등 크게 3가지로 구성해 주요 활동과 성과를 소개한다. 또한 농심켈로그의 지속적인 사회공헌활동에 동참하며 우호 관계를 맺고 있는 파트너들의 미니 인터뷰 등을 담아 풍성하게 구성했다.보고서가 발간되는 디지털 환경을 고려해 디자인도 세심하게 신경 썼다. 켈로그의 새로운 글로벌 디자인이 적용된 이번 리포트는 간결하면서도 세련된 색상과 감각적인 아이콘을 적극 활용했다. 이 밖에도 다방면에 걸친 괄목할 만한 성과를 한눈에 볼 수 있도록 CSR 활동 연혁과 수상 이력 등을 숫자와 아이콘을 활용해 더욱 흥미롭게 정보를 제공하고 있다.농심켈로그 홍보팀 송혜경 상무는 "영상과 이미지 위주의 시각 콘텐츠를 선호하는 최신 트렌드를 반영해 딱딱한 책자 형태로 발간되던 보고서에서 벗어난 새로운 형태의 첫 사회공헌 보고서를 발표한다"며, "더 나은 미래를 만들기 위해 기업의 사회적 책임을 실천해온 농심켈로그의 노력을 소비자들이 보다 알기 쉽고 재미있게 접하길 바란다"고 전했다.농심켈로그의 사회공헌 철학과 활동 성과를 담은 '더 나은 내일 2021 CSR 리포트'는 공식 인스타그램, 블로그, 유튜브 채널 및 홈페이지에서 확인할 수 있다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com