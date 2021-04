솔샤르,SON 저격→무버지의 사이다 반격"손흥민父,솔샤르보다 나은 사람이라 다행이다"

"손흥민 아버지가 솔샤르 감독보다 나은 사람이라 다행이다. 아버지란 자고로 어떤 경우에도 자식을 먹여살려야 한다."조제 무리뉴 토트넘 감독이 손흥민을 대놓고 저격한 올레 군나르 솔샤르 맨유 감독의 발언을 되받아 저격했다.손흥민의 토트넘은 12일 오전 0시30분(한국시각) 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 펼쳐진 2020~2021시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 31라운드 '리그 2위' 맨유와의 홈경기에서 1대3으로 역전패했다.전반 36분 결정적인 장면이 나왔다. 포그바의 킬패스를 이어받은 카바니가 골망을 갈랐다. 손흥민이 얼굴을 감싸쥐고 그라운드에 쓰러져 있는 상황, 직전 패스에서 맥토미니가 손흥민의 얼굴을 오른팔로 대놓고 가격한 장면이 포착됐다. VAR이 가동됐고, 곧바로 맥토미니의 파울이 선언되며 맨유의 골이 지워졌다. 솔샤르 맨유 감독이 격렬하게 항의했다.4분만인 전반 40분 손흥민의 선제골이 터졌다. 모우라의 도움을 받은 손흥민이 왼발로 지체없이 골망을 흔들었다. 지난 2월 7일 웨스트브로미치전 13호골 이후 리그 8경기, 2개월여만에 골맛을 봤다. 리그 14호골, 시즌 19호골로 2016~2017시즌 세운 개인 한시즌 최다골 타이 기록과 함께 올 시즌 '맨유 킬러'임을 다시 한번 입증했다.그러나 토트넘은 후반 12분 프레드에게 동점골, 후반 34분 카바니에게 역전골, 후반 추가시간 그린우드에게 쐐기골까지 내주며 1대3, 뼈아픈 역전패를 당했다.역전승 직후 솔샤르 감독은 BBC와의 인터뷰에서 "카바니의 취소된 골은 대단한 골이었다"고 주장한 후 손흥민을 직겨냥했다. "속임수를 써서는 안된다. 만약 내 아들이 3분 동안 쓰러진 채로 있고 10명의 동료가 그를 일으켜 세우려 도와야만 한다면, 나는 아들을 굶길 것이다. 왜냐하면 그건 부끄러운 짓이기 때문(We shouldn't be conned. If my son stayed down for three minutes and needed 10 mates to help him up, he wouldn't get any food. because that's embarrassing)"이라며 맥토미니의 얼굴 가격 후 그라운드에 쓰러진 손흥민의 행동을 비난했다. "우리는 속지 않았다. 주심이 속았다"고도 했다. 손흥민이 주심을 속여 VAR 골 취소를 이끌어냈다는 뜻이다.줌으로 진행된 기자회견에서 솔샤르 감독의 손흥민 저격 발언에 대해 무리뉴 감독은 "나는 쏘니(sonny)의 아버지가 솔샤르 감독보다 나은 사람이라서 아주 운이 좋다는 말만 하고 싶다"고 되받아쳤다. "왜냐하면 아버지란, 나도 아버지지만… 어떤 경우에도, 아이들이 어떤 행동을 하더라도 아이들을 먹여살려야 한다. 아이들을 위해 음식을 훔쳐와야 하면 훔쳐라도 와야 한다"고 말했다."정말 실망스럽다. 우리 포르투갈 말에는 '빵은 빵, 치즈는 치즈'라는 말이 있다. 내가 그의 코멘트에 대해 어떻게 생각하는지 이미 솔샤르에게 말해줬다. 몇 분 전 그를 만났기 때문이다. 만약 내가 다른 클럽의 선수 A나 B, C에 대해 솔샤르가 말한 것처럼 오늘 저녁밥을 안주겠다는 식의 발언을 했다면 반응이 어땠을까. 내가 정말 놀란 것은 솔샤르 감독이 쏘니에 대해 그런 발언을 했는데도 여러분들이 내게 이것에 대해 묻지 않았다는 것"이라고 말했다. "정말 정말 슬픈 일이다. 여러분이 다른 사람들을 대하는 것과 똑같은 방식의 도덕적 정직성을 갖고 있지 않다는 것이 정말 슬프다"며 자신과 솔샤르 감독에게 다른 잣대를 드러내는 미디어를 에둘러 비난했다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com