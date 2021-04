르노삼성자동차, 우리 가족 취향 저격 NEW QM6 시승 이벤트 진행

르노삼성자동차가 오는 9일부터 26일까지 18일간 전국 영업점에서 NEW QM6 시승 이벤트를 진행한다.이번 시승 이벤트는 코로나-19 상황 속에서 가족 단위로 봄 나들이를 즐기고자 하는 최근 라이프스타일 트렌드를 반영해 마련했다. 특히 고객들이 각자 선호하는 가족 취향에 맞춰 '캠핑/차박'과 '호캉스' 관련 경품 중 하나를 직접 선택해 르노삼성자동차 공식 홈페이지에서 시승 신청이 가능하다는 점이 특징이다.NEW QM6 시승 이벤트 참가 고객 중 총 200명의 시승 고객과 4명의 구매 고객에게는 추첨을 통해 각자 선택한 취향에 따른 푸짐한 상품이 제공된다. 또한 시승 완료 후 모바일 설문에 참여한 모든 고객들에게는 아메리카노 교환 쿠폰이 증정된다.'캠핑/차박' 선호로 참가 신청 후 NEW QM6 시승을 완료한 고객에게는 100명을 추첨해 온 가족 모두가 대 찬성할 수 있는 15만원 상당의 캠핑 잇템 패키지(엑스 그릴 화로대, 스탠리 커피 드리퍼 세트, 해먹 스탠드 풀 세트)를 제공한다. 또한, 이벤트 기간 중 NEW QM6를 구매한 고객들 중 2명에게는 추첨을 통해 120만원 상당의 프리미엄 텐트를 증정한다.여유로운 휴식의 '호캉스'를 선택하고 NEW QM6를 시승한 고객들에게는 소노벨 호텔&리조트 스위트 1박 숙박권(총 100명)이 준비되었다. 이벤트 기간 중 차량을 구매한 고객들에게는 추첨을 통해 4인 가족 기준 디너 바우처가 포함된 시그니엘 서울(한강뷰) 1박 숙박권(총 2명)이 제공된다.한편, 가솔린부터 디젤, LPG, 프리미에르까지 모두가 대찬성하는 라인업을 갖춘 중형 SUV NEW QM6는 풍성한 4월 구매 혜택이 마련돼 있다. 모델에 따라 최대 180만원의 할인 혜택은 물론, 최저 1%대의 할부 상품도 이용 가능하다.이정혁 기자 jjangga@sportschosun.com