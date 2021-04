세계 배달 피자 리더 도미노피자가 환경보전에 앞장서기 위해 'Zero Waste 캠페인'을 실시한다고 밝혔다.'Zero Waste 캠페인'은 불필요한 낭비를 줄이기 위해 피자 주문 시 함께 오는 피클, 소스, 일회용 포크가 필요하지 않은 고객에게는 제공하지 않는 캠페인이다. 도미노피자는 온라인 주문 시 'Zero Waste 캠페인' 항목을 신설해 피클, 소스, 일회용 포크를 수령할지 여부를 고객이 직접 선택할 수 있게 한다.도미노피자 관계자는 "최근 낭비되는 자원으로 인한 환경 문제가 더욱 심각해지고 있어 이번 Zero Waste 캠페인을 진행하게 됐다"며 "도미노피자는 앞으로도 환경 문제에 앞장서 사회적 책임을 다할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.이정혁 기자 jjangga@sportschosun.com