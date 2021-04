JTI코리아가 차세대 인재 육성을 위한 글로벌 인턴십 챌린지 'Make It Bright'에 참가할 인재를 모집한다고 5일 밝혔다.Make It Bright 프로그램은 스위스 제네바에 위치한 JTI본사 주관으로 2019년 시작된 글로벌 인턴십 챌린지 프로그램이다. 전 세계 35개국에서 잠재력을 가진 젊은 인재를 대상으로 창의성과 기업가 정신을 겸비한 차세대 글로벌 인재를 발굴하고 양성하기 위해 기획됐다.JTI코리아에 따르면 글로벌 인턴십 챌린지 프로그램 참가자는 주어진 토픽 중 한 가지를 선정한 뒤 약 7개월의 기간 동안 아이디에이션(ideation)부터 로컬 및 글로벌 경쟁 프리젠테이션에 참여한다. 실무와 밀접하게 연관된 다양한 프로젝트를 경험하고, 전문적인 멘토링을 받게 된다.참가자 모집 기간은 5월 31일까지다. 홈페이지 회원 가입 후 개인(1명) 또는 단체(2명)로 지원 가능하다. 응시 자격은 대한민국에서 법적으로 취업이 가능한 만 19세 ~ 28세의 청년으로 2년 미만의 재직 경력, 비즈니스 수준 이상의 영어가 가능한 자, 해외여행 결격사유가 없는 자 등이다. 자세한 사항은 Make It Bright 공식 홈페이지를 통해 확인이 가능하다.최종 우승팀은 스위스 제네바에 위치한 JTI 본사에서 6개월간 인턴으로 근무할 기회가 제공된다. 2위와 3위팀은 학습 및 개발을 지원하는 바우처와 노트북, 태블릿 등이 전달된다.김세형 기자 fax123@sportschosun.com