랑콤, K-POP 대표 안무가 리아킴과 함께 한 'Our Time is NOW, ULTRA BREATHABLE' 영상 공개

리아킴은 국내 최대 규모 댄스 스튜디오인 '원밀리언 댄스 스튜디오'의 CEO이자 수석 안무가다. 선미 '24시간이 모자라'와 '가시나', 트와이스의 'TT' 등 K-POP 대표 곡들의 안무를 창작해 대중적인 인지도를 쌓았다. 또한 원밀리언 댄스 스튜디오는 각종 댄스 커버 및 창작 안무를 트렌디한 영상으로 구현해 2,300만 명이 넘는 글로벌 유튜브 구독자를 보유하고 있다.



랑콤과 함께 한 이번 영상에서도 리아킴과 그의 댄스팀은 자유롭고 파워풀한 퍼포먼스를 선보였다. 올 블랙 의상으로 거울 앞에 선 리아킴은 "내가 만난 자유, 나에게 주는 자유" 라는 슬로건 아래 어떤 것에도 구애받지 않는 듯한 강렬한 움직임으로 시선을 사로잡았다. 리아킴과 댄스팀은 야외 거리로 장소를 옮긴 뒤에도 각자의 개성을 드러내는 듯한 자신감 있는 춤선으로 몰입도를 높였다.



단단한 내공을 바탕으로 퍼포먼스를 선보인 리아킴이 영상 속에서 추천하는 제품은 랑콤의 '뗑 이돌 롱라스팅 파운데이션'이다. 랑콤 베스트셀러로 사랑받는 '뗑 이돌 롱라스팅 파운데이션'은 오랜 시간 격한 안무에도 피부가 숨쉬는 듯 자유롭고 편안한 사용감을 선사하는 베이스 메이크업 제품. 여기에 뛰어난 밀착력과 지속력은 물론 세미 매트 포뮬라가 유분기를 흡수해 시간이 지날수록 피부에 자연스럽게 어우러지는 것이 특징이라고 브랜드 측은 설명했다.



한편, 랑콤과 리아킴&원밀리언이 함께한 콜라보 영상은 랑콤 공식 페이스북 및 유튜브 계정에서 확인할 수 있다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com



