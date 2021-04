"굿, 쏘니 굿!" 무리뉴'피셜',손흥민 뉴캐슬전 뛴다

"좋다, 쏘니는 좋다( Good. Sonny's good)."조제 무리뉴 감독이 4일 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 원정을 앞둔 2일 사전 기자회견에서 '에이스' 손흥민의 부상 이후 상태를 묻는 질문에 긍정적인 사인을 내놨다."좋다. 쏘니는 좋다"면서 "그렇다. 손흥민은 경기에 나설 것이다(Yeah. He will be selected. Yep)"라고 긍정했다.손흥민은 지난달 15일 '북런던 더비'아스널전(1대2 패) 전반 19분 햄스트링 부상으로 교체됐다. 19일 디나모 자그레브와의 유로파리그 16강 2차전(0대3 패)과 22일 리그 애스턴빌라전(2대0 승)에 나서지 못했고, A매치 기간 한일전(0대3패)을 앞두고 벤투호의 부름에도 응답하지 못했다. 그러나 결장으로 충분한 휴식과 재활시간을 확보했다.무리뉴 감독은 손흥민의 현 상태와 훈련 상황, 부상 이후 회복과정을 소상히 설명했다. "손흥민은 부상이 있었다. 오늘 아침 팀 훈련을 처음으로 완전하게 소화했다. 어제는 전체 세션이 아닌 일부 훈련만 소화했었다. 오늘 아침에 처음으로 전체 훈련을 함께 했다. 지난주엔 전혀 훈련을 하지 못했다. 손흥민이 A매치 기간 뛰는 것은 완전히 불가능했다"고 말했다. "만약 경기가 화요일이나 수요일이었더라면 뛰지 못했을 것이다. 그러니 지금이 손흥민에겐 부상 회복에 딱 좋은 시간"이라고 설명했다.무리뉴 감독의 공언대로 손흥민은 4일 오후 10시5분(한국시각) 펼쳐질 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 30라운드 뉴캐슬 원정에 나설 전망이다. 현재 토트넘은 승점 48점으로 5위 웨스트햄에 승점 1점차, 4위 첼시에 승점 3점 차다. 유럽챔피언스리그 진출의 마지노선인 톱4를 위해 뉴캐슬전을 비롯한 4월 매경기 승리가 절실하다. 토트넘의 카라바오컵 우승, 리그 톱4의 명운이 걸린 중요한 4월, 에이스 손흥민의 복귀 소식에 팬들이 환호하고 있다.올 시즌 총 41경기에서 18골-16도움, 리그 28경기에서 13골-9도움을 기록중인 에이스 손흥민의 복귀는 굿 뉴스,, 그러나 또다른 악재가 생겼다. 매트 도허티와 벤 데이비스가 결장할 것으로 보인다. 무리뉴 감독은 "도허티와 데이비스를 제외하곤 모든 선수들의 몸 상태가 좋다"고 했다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com