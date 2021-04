[스포츠조선 이종서 기자] SSG 랜더스가 오는 3일과 4일 창단 후 처음 펼쳐지는 롯데자이언츠와의 홈 개막 2연전을 맞이하여 '랜더스 오프닝 데이' 행사를 진행한다.이번 '랜더스 오프닝 데이'는 팬, 선수단, 구단이 함께 SSG의 창단과 개막을 축하하는 의미로 기획됐으며, 경기 전 진행되는 공식행사와 팬들이 함께 참여하는 경기 중 이벤트로 구성됐다.우선 3일(토) 개막 당일에는 경기 전 공식행사가 진행된다. 행사는 개식 통보와 함께 양팀 선수단 입장과 박남춘 인천시장, 신은호 인천시의회의장의 축사 순서로 진행된다.민경삼 대표이사의 개막선언 후 새로운 공식응원가인 'We Are The Landers'(위 아 더 랜더스)에 맞춰 팬과 응원단이 참여하는 '레드 깃발 퍼포먼스'로 행사가 마무리되며 이날 시구는 새로운 마스코트인 '랜디(Landy)'가 나설 예정이다.이닝 간 이벤트로는 '신규 응원가 소개'와 '치어리더 공연'을 비롯해 사전접수 된 팬의 응원 댓글을 소개하는 '랜딩 이벤트'를 진행한다. 이와 함께 스타벅스 상품을 건 응원석 응원 대결이 진행되며, SSG 관련 퀴즈와 캐치 마인드 등 다채로운 이벤트가 마련됐다.또한, 이번 개막시리즈에는 SSG의 시작을 기념하는 '오프닝 데이 선물'이 입장고객 대상으로 배포된다. '오프닝 데이 선물'은 랜더스 응원 깃발과 레드 팔찌로 구성됐으며, 입장 게이트에서 양일간 선착순 1,500명에게 무료로 제공된다.그리고 올 시즌부터 1시간 전 라이브 방송으로 새롭게 선보이는 '랜더쓱-프리뷰쇼'는 개막 시리즈에 맞춰 오후 1시 네이버 스포츠를 통해 첫 방송을 시작한다. 특히 첫 방송에서는 많은 팬이 궁금해하는 추신수, 최주환 선수의 응원가를 최초 공개할 예정이다. 이종서 기자 bellstop@sportschosun.com