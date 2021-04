이니스프리X알바천국, '오천만알바 프로젝트' 이벤트 성료.

자연주의 화장품 브랜드 이니스프리와 구인구직 아르바이트 전문 포털 알바천국이 진행한 '오천만알바 프로젝트' 이벤트가 지난 31일 성공적으로 종료됐다.'오천만알바 프로젝트-이니스프리 찐플루언서 편'은 '그린티 바이옴'을 함유한 이니스프리 4세대 수분 세럼 NEW '그린티 씨드 세럼' 체험 기회 및 알바비 10만 원을 지급하는 특별한 이벤트로 알바천국 App을 통해 진행했다.이 밖에도 룰렛을 돌리는 즉시 당첨 여부를 알 수 있는 '갓신상리뷰단' 이벤트도 진행했다. '갓신상리뷰단'으로 선정되어 리뷰를 작성한 우수 참여자에 한해 제품 추가 증정 등 풍성한 혜택을 제공했다.이니스프리 관계자는 "알바천국 오천만알바 프로젝트는 신제품 NEW '그린티 씨드 세럼'의 출시를 알리고 제품 체험 기회를 제공하는 캠페인의 일환으로, 많은 분들이 이벤트에 참여 해주신 덕분에 높은 참여율을 달성하며 성황리에 마쳤다"며 "그린티 바이옴 과학을 더해 한층 더 진화된 세럼으로 거듭난 NEW '그린티 씨드 세럼'에 보내주신 관심과 성원에 감사드리며, 앞으로도 색다른 고객 경험과 다양한 혜택으로 보답하겠다"라고 전했다.