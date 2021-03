렉서스코리아는 플래그십 모델인 New LS 출시를 기념하여 법인 고객 전용 프로그램인 'New LS 오토 케어 리스 (Auto Care Lease)'를 출시했다고 31일 밝혔다.이번에 출시된 'New LS 오토 케어 리스'는 픽업 앤 딜리버리 서비스를 포함하여 프리미엄 차량 유지 관리 서비스는 기본으로 제공하며, 법인 고객들이 편리하게 차량을 이용할 수 있도록 다양한 프리미엄 서비스를 고객이 직접 설계할 수 있는 맞춤형으로 구성한 것이 특징이다.세 가지 타입으로 출시되는 이번 상품은 ▲신차 교환 보험 프로그램(3년) ▲프리미엄 차량 외장관리 ▲윈터 타이어 서비스(4본 교환 및 보관) 혜택으로 구성되며, 법인 고객들은 자신이 원하는 프로그램을 선택할 수 있어 합리적으로 New LS를 이용할 수 있다.렉서스코리아 이병진 상무는 "New LS는 지난 16일 공식 판매 이후 LS만의 DNA인 정숙성과 안락한 승차감 등으로 고객들의 좋은 반응을 얻고 있다"며, "법인 고객의 비율이 높은 LS 특성에 맞추어 법인 고객의 니즈에 최적화된 New LS 오토 케어 리스 프로그램을 준비하게 되었다"고 말했다.한편, 이번 'New LS' 출시를 기념하여 렉서스 파이낸셜 서비스 코리아를 통해 오는 6월 말까지 차량을 출고하는 '렉서스 오토 케어 리스' 이용 고객에 한하여 1회차 리스료를 전액 면제하는 혜택도 제공한다.이정혁 기자 jjangga@sportschosun.com