[스포츠조선 류동혁 기자] EPL에서 누가 가장 뛰어난 플레이어일까.영국 데일리 스타는 흥미진진한 설문조사를 하고 있다. 31일(한국시각) '올 시즌 프리미어리그에서 가장 뛰어난 활약을 펼친 10명의 선수 중 투표해 달라(Vote for Premier League Player of the Season so far from 10 top class nominees)'는 제목으로 설문조사를 한다.10명의 가장 뛰어난 선수를 일단 뽑았다.손흥민이 당연히 포함됐다.데일리 스타는 '토트넘에서 역대 최고의 파트너십을 보인 손흥민과 해리 케인이 당연히 10명 안에 들어갔다'고 했다.쟁쟁한 선수들 뿐이다.일단 케인과 손흥민. 그리고 모하메드 살라와 매이슨 마운트, 제임스 워드-프로스, 디클란 라이스, 일케이 귄도안, 브루노 페르난데스, 잭 그릴리시, 루벤 디아스가 포함돼 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com