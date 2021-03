아모레퍼시픽, 대한피부연구학회 ‘피부 후성유전학’ 세션 개최

아모레퍼시픽 기술연구원이 2021년 대한피부연구학회 정기 학술대회에서 '피부 후성유전학(Skin Epigenetics)'을 주제로 후원 세션을 개최했다. 26일(금요일) 열린 해당 세션에는 국내 후성유전학 연구 분야 전문가들이 참가해, 최신 연구 동향 공유와 앞으로의 가능성에 관해 논의했다.이번 발표 세션은 최근 과학계에서 주목하는 분야인 '후성유전학(Epigenetics)', 그중에서도 특히 '피부 후성유전학(Skin Epigenetics)'을 주제로 진행됐다. 후성유전학은 타고난 유전자 염기서열(DNA)이 같은 경우에도, 생활환경 등에 따라 유전자가 다르게 발현하는 현상을 연구하는 학문이다. 아모레퍼시픽을 비롯한 국내외 화장품 업계에서는 특히 '피부 후성유전학' 연구를 통해 후천적으로 피부 특성을 바꿔나갈 수 있다는 점에 주목해, 첨단 바이오 기술을 접목한 다양한 연구와 피부 솔루션 개발을 활발하게 진행하는 중이다.아모레퍼시픽은 그동안 이어온 후성유전학 연구를 더욱 강화하고, 국내 전문가들과 앞으로의 가능성을 논의하기 위해 이번 세션을 마련했다. 26일 오후, 온라인 및 오프라인 방식으로 진행된 행사에서 서울대학교 자연과학대학 백성희 교수는 '후성유전적 조절 및 피부 노화(Epigenetic regulation of autophagy and skin aging)'를 주제로, 오토파지의 후성유전적 조절 기전을 소개하고 피부 노화의 상관성에 대해 발표했다. 또한 서울대학교 의과대학 피부과 이동훈 교수는 '피부노화에 있어서 DNA 메틸화와 히스톤 변화의 후성유전학 상호작용(Epigenetic crosstalk of DNA methylation and histone modification in skin aging)을 주제로, 새로운 피부 노화 조절 가능성에 관한 연구 결과를 공유했다.아모레퍼시픽 박영호 기술연구원장은 "아모레퍼시픽은 첨단 기술인 후성유전학 연구 분야에서도 핵심적인 역할을 하며 선도적인 성과를 꾸준히 발표하고 있다"라며, "뷰티 선두 기업이자 피부 전문가 집단으로서, 아모레퍼시픽 기술연구원은 앞으로도 피부 및 바이오 분야 첨단 기술을 적용한 제품을 개발해 전 세계 고객에게 선보이겠다"라는 의지를 밝혔다.한편, 올해 대한피부연구학회(Korean Society for Investigative Dermatology: KSID) 정기 학술대회는 26일부터 27일까지, 온라인 및 오프라인 학술대회 방식으로 진행됐다. 'Navigating the Future of Skin Research'를 주제로 한 이번 행사에는 국내외 피부과학 연구 전문가들이 참가했으며, 다양한 특강과 활발한 자유 토론 등이 있었다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com