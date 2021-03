맨시티와 맨유 라이벌전. 잭 그릴리시 영입전에서 불 붙었다. 맨시티가 기선 제압

[스포츠조선 류동혁 기자] 올 시즌 아스턴 빌라 에이스 잭 그릴리시는 더욱 뜨거워졌다.지난 시즌 그릴리시는 맨체스터 유나이티드와 강한 연계설이 있었다.맨유가 비상한 관심을 가지고 있었고, 아스턴 빌라와 협상 직전까지 들어갔다. 하지만, 이적료 문제에 이견을 좁히지 못했고, 아스턴 빌라가 막판 극적인 1부 리그 잔류를 하면서 그릴리시는 아스턴 빌라에 남게 됐다.하지만, 올 시즌 더욱 그릴리시 영입전이 치열하다.영국 데일리 메일은 19일(이하 한국시각) '맨체스터 시티가 아스턴 빌라 미드필더 잭 그릴리시에 대한 영입 협상에 라이벌 맨체스터 유나이티드보다 한 발 앞서가고 있다(Manchester City are leading the race to sign Aston Villa's England midfielder Jack Grealish, 25, who has been a prime target for city rivals Manchester United)'고 밝혔다.맨유는 그동안 그릴리시에 대해 꾸준히 관심을 표명했다. 하지만 제이든 산초의 영입이 최우선이었다. 그릴리시는 2순위였다.반면, 맨시티는 펩 과르디올라 감독이 상당한 관심을 표명하고 있다.지난달 23일 영국 더 미러지도 '그동안 맨유가 그릴리시 영입에 가장 가까웠지만, 맨시티가 적극적으로 뛰어들고 있다'고 보도한 바 있다.맨시티는 그릴리시 영입이 중원에 엄청난 시너지 효과를 줄 수 있다고 판단, 적극적 영입 전략을 세운 것으로 알려졌다.아스턴 빌라는 그릴리시와 5년 재계약을 체결했다. 지난해 그의 이적료는 7000만 파운드. 하지만 올해 3000만 파운드가 더 오른, 1억 파운드인 것으로 알려졌다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com