[스포츠조선 이종서 기자] 키움 히어로즈가 2021시즌 개막을 맞아 팬 참여 이벤트 'OTOD(One Team, One Dream) 러닝챌린지'를 진행한다.'OTOD 러닝챌린지'는 2021시즌 캐치프레이즈인 'One Team, One Dream! V1 HEROES' 콘셉트에 맞춰 기획한 이벤트로 키움히어로즈의 우승을 향해 함께 달려가자는 의미가 담겨 있다.'OTOD 러닝챌린지'에 참여한 팬들이 달린 거리를 모두 합산해 2021km가 되면 이벤트가 종료된다. 챌린지가 끝난 뒤 참여한 팬 10명을 선정해 선수 친필사인이 새겨진 나이키 러닝화를 증정한다.'OTOD 러닝챌린지'는 19일부터 28일까지 총 10일 간 진행한다. 참여 방법은 '나이키 런 클럽' 어플리케이션을 설치한 뒤 'OTOD 러닝챌린지' 링크로 접속하면 된다. 러닝 종료 후 인증 사진과 '#키움히어로즈 #OTOD #1t1d' 등 해시태그를 자신의 SNS에 업로드하면 된다.챌린지 기간 중 SNS에 올라온 팬들의 인증사진 및 영상은 4월 3일 키움 히어로즈 홈 개막전 당일 전광판을 통해 공개할 예정이다.이종서 기자 bellstop@sportschosun.com