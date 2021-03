[스포츠조선 류동혁 기자] 복마전이 되고 있다. 유벤투스의 에이스이자 계륵으로 전락한 파울라 디발라의 이적이다.지난달 24일 EPL 3개팀이 디발리의 영입에 눈독들이고 있다는 소식이 전했다. 영국 골닷컴과 미러지가 동시에 보도했다. 3개팀은 리버풀, 맨체스터 유나이티드, 토트넘이다.그런데, 2파전 양상을 띈다.첼시가 급부상하고 있다.프랑스 풋볼은 16일(한국시각) '토트넘과 첼시가 27세의 유벤투스 스트라이커 파울로 디발라의 영입에 강력한 영입전을 펼치고 있다(Tottenham and Chelsea are both potential contenders to sign Argentina striker Paulo Dybala, 27, from Juventus)'고 보도했다.디발라는 지난 시즌 실질적 유벤투스의 에이스였다. 크리스티아누 호날두의 활동력은 많이 줄어들었다. 좌우 사이드보다는 중앙에서 골을 노리는 빈도가 높다. 이 약점을 디발라가 메웠다. 디발라의 결정력과 공간 창출로 유벤투스의 공격이 활로를 찾았다. 하지만 올 시즌 스타팅 멤버로 기용되는 일이 많지 않다.때문에 디발라의 이적설이 계속 돌고 있는 상황이다. 디발라는 강력한 골 결정력과 돌파 능력을 인정받는 세리에 A 톱 스트라이커 중 한 명이다. EPL에서도 충분히 통한다는 평가다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com