'K리그가 사랑한' 오르샤"손흥민은 세계 최고윙어,첫 맞대결 기대돼"[유로파16강X단독인터뷰]

"손흥민은 세계 최고의 윙어다. 유로파리그 맞대결이 정말 기대된다."'K리그 팬들이 사랑한 재능' 오르샤(29)가 '대한민국 월드클래스' 손흥민과 유로파리그 16강 격돌, 특별한 맞대결을 앞두고 기대감을 전했다.오르샤가 뛰고 있는 '크로아티아리그 1강' 디나모 자그레브는 12일 오전 5시(한국시각) 영국 런던 토트넘홋스퍼스타디움에서 펼쳐질 유로파리그 16강 1차전에서 토트넘과 맞붙는다. 불과 3년 전까지 K리그 울산 현대의 측면을 지배했던 '1992년생 윙어' 오르샤와 '같은 나이, 같은 포지션'의 에이스 손흥민과 맞붙는 대진은 국내 축구 팬들 사이에도 뜨거운 화제다.오르샤는 스물세 살 되던 2015년 전남 드래곤즈 유니폼을 입으며 K리그에 입성했고, 2017년 김도훈 감독의 울산으로 이적, 리그 30경기에서 10골 3도움과 함께 FA컵 우승컵도 들어올렸다. 3시즌 반동안 K리그 101경기에서 28골 15도움을 기록했다.'오르샤존'으로 회자된, 정확도를 자랑하는 '원샷원킬' 프리킥과 유려한 테크닉, 축구지능, 따뜻한 인성으로 울산 팬들의 뜨거운 사랑을 받았던 오르샤는 2018년 조국 크로아티아 최강팀인 디나모 자그레브로 이적한 후 소위 '포텐'이 폭발했다. 2018~2019시즌 24경기 6골, 2019~2020시즌 28경기 13골을 기록하며 팀의 리그 2연패를 이끌었고, 올 시즌에도 20경기 12골, 리그 득점 3위를 기록중이다. 특히 유럽 무대에서 눈부신 활약을 이어가고 있다. 이적 첫 해 유로파리그 10경기에서 3골 1도움을 넣더니 2019~2020시즌 유럽챔피언스리그 조별리그 아탈란타전에선 해트트릭을 기록했다. 올 시즌에도 유로파리그 8경기에서 2골 2도움을 기록중이다. 특히 크라스노다르(러시아)와의 32강 2차전에서 천금같은 결승골로 1대0 승리와 함께 팀의 16강행을 이끌었다. 유럽 무대 활약에 힘입어 웨스트브로미치 이적 루머가 나올 만큼 급성장했다. 독일 이적시장 전문 매체 트랜스퍼마크트에 따르면 디나모 자그레브 이적 당시 100만 유로(약 13억원) 안팎이었던 오르샤의 몸값은 현재 750만 유로(약 102억원)로 껑충 뛰었다. 유럽 무대에서 능력을 증명하며 2019년 말경엔 950만 유로(약 129억원)를 호가하기도 했다. 6년전 '특별한 재능' 오르샤를 K리그로 이끌었던 김도준 대표(HBR스포츠 코리아)는 "오르샤의 K리그에 대한 애정은 변함없지만, 이제는 다시 데려올 수 없을 만큼 엄청난 몸값의 선수로 성장했다"고 말했다.오르샤는 11일 스포츠조선과의 인터뷰를 통해 손흥민과의 첫 맞대결에 각별한 기대를 표했다. "손흥민은 정말 위대한 선수이자 세계 최고의 윙어 중 한 명"이라고 인정하면서 "나 역시 그의 경기를 지켜보는 것을 즐긴다"고 말했다. "엄청난 드리블 능력과 놀라운 슈팅 능력을 가졌다. 그래서 그의 경기를 즐겨보고 있다고 말했다. 판타지 프리미어리그에서도 손흥민을 내 팀에 영입해 쓰고 있다"고 털어놨다.손흥민과의 첫 맞대결에 대해 울산 현대를 비롯 K리그 팬들의 관심이 뜨겁다는 말에 오르샤는 "나 또한 정말 이 경기가 기대된다. 내겐 정말 특별한 경기"라며 반색했다. "나와 우리팀에게 아주 힘든 경기가 될 것이라는 걸 알고 있다. 토트넘은 톱 클럽이고, 손흥민을 비롯해 엄청난 퀄리티를 지닌 선수들로 이뤄진 팀이다. 어려운 경기가 되겠지만 우리의 퀄리티를 보여주면서 흥미진진한 경기를 하고 싶다"는 의지를 전했다.여전히 오르샤를 추억하는 울산과 K리그 팬들을 향한 따뜻한 인사도 잊지 않았다. 오르샤는 울산의 최근 성과를 줄줄이 꿰뚫고 있었다. "우선 울산의 2020시즌 아시아챔피언스리그 우승을 축하한다. 올 시즌 울산이 K리그에서도 우승하기를 소망한다. 3연승으로 좋은 출발을 했다고 들었다. 최고의 팀으로 가기 위한 길이다. 모든 울산 팬들에게 안부를 전한다. 아무쪼록 곧 만날 수 있길 바란다(Big regards to all Ulsan fans and hope see you soon.)" 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com