아크메드라비(ADLV), ‘트와이스’와 함께한 21 S/S 캠페인 화보 공개

스트리트 캐주얼 브랜드 ㈜아크메드라비(대표 구진모, 구재모)가 전속 모델 트와이스와 함께한 21 S/S 시즌 캠페인 'where are you (gonna be)'의 화보를 공개했다.S/S 시즌은 '포스트 코로나시대 버킷리스트'를 메인 테마로 전개한다. 이번 캠페인 화보는 트와이스 9명의 멤버들이 해변가에서 서핑, 스케이드보드, 농구 등 다양한 액티비티를 즐기며 밝고 유쾌한 무드로 일상을 즐기는 모습을 중점으로 담았다. 코로나19 장기화로 평범한 일상을 즐기지 못하는 많은 고객들이 하루 빨리 일상 속에서 여행, 운동 등을 즐기며 자유로움을 보내길 희망하는 마음을 담았다.21 S/S 제품은 아크메드라비 시그니처 디자인인 베이비페이스 라인을 포함해 유니크한 캐릭터, 감각적인 레터링 포인트가 더해진 아이템으로 구성했다. 카모플라쥬, 페이즐리 프린트에 와이드 핏을 더해 트렌디한 팬츠 라인업을 강화했다. 여기에 활동성을 높이면서 시크함을 더한 후드티, 맨투맨, 조거 팬츠 등 다양한 제품으로 스타일리시한 룩을 선보였다.구재모 아크메드라비 대표는 "다가오는 봄?여름을 맞이해 국내외에서 두터운 팬층을 가지고 있는 트와이스와 함께 캠페인 화보 촬영을 진행하게 됐다"며, "앞으로도 국내외 소비자들을 모두 만족시킬 수 있는 제품 라인업을 꾸준히 확대해 나가 글로벌 스트리트 캐주얼 브랜드로 자리매김하는 것이 목표"라고 전했다.한편, 아크메드라비 S/S 신제품은 공식 온라인 홈페이지를 통해 순차적으로 공개되며, 온라인 스토어 및 청담 쇼룸, 롯데백화점 본점, 신세계 백화점 스타필드 하남점?대구점에서 만나볼 수 있다. 3월 9일 오픈한 롯데백화점 부산 본점에서도 아크메드라비 전 제품을 접할 수 있으며, 오픈을 기념하여 전 품목 10 % 할인된 가격으로 구매 가능하다. 또한, 전 구매 고객에게 핸드크림을 증정, 스크래치 복권 이벤트를 22일까지 진행한다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com