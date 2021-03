맨체스터시티, 킬리안 음바페 영입 포기. 대신 선택한 2명의 특급 스트라이커는?

[스포츠조선 류동혁 기자] 맨체스터 시티가 킬리안 음바페 영입 시도를 포기했다.디 애슬레틱지는 9일(한국시각) 맨체스터시티가 킬리안 음바페에 대한 여름 이적 시장을 포기했다. 대신 도르트문트 얼링 할란드 혹은 인터 밀란 로멜로 루카쿠를 영입할 계획(Manchester City will not pursue a deal for Paris St-Germain striker Kylian Mbappe, 22, this summer because of the France international's wage demands, with Borussia Dortmund's Norway striker Erling Braut Haaland, 20, or Inter Milan's 27-year-old Belgium international Romelu Lukaku seen as alternatives)'이라고 밝혔다.음바페는 리오넬 메시와 크리스티아누 호날두로 꼽히는 '메날두 시대'의 뒤를 잇는 특급 스트라이커다.올 여름 이적 시장의 최대어이기도 하다. 수많은 명문 클럽의 러브콜이 있다. 레알 마드리드가 가장 적극적이지만, 맨시티, 리버풀, 맨체스터 유나이티드 등이 호시탐탐 노리고 있다.하지만 맨시티는 음바페를 포기하기로 했다. 프랑스 국제 임금 요구 때문이다.대신 맨시티는 두 명의 선수에 눈길을 돌리고 있다. 할란드와 루카쿠다.할란드는 음바페와 더불어 차세대 특급 스트라이커로 꼽힌다. 할란드에 대한 러브콜도 끊이지 않고 있다. 6개 팀이 경쟁을 하고 있다. 여기에 인터 밀란에서 맹위를 떨치고 있는 루카쿠도 맨시티의 레이더망에 포착돼 있다. 맨시티는 스털링, 포든, 제수스 등의 공격수들이 있지만, 세르히오 아게로의 빈 자리를 채워줄 특급 스트라이커를 계속 물색하고 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com